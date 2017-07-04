Ученые изучат историю происхождения Земли Франца-Иосифа палеомагнитным методом

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Ученые изучат историю происхождения архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) палеомагнитным методом в ходе рейса Арктического плавучего университета-2017 (АПУ-2017). Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции АПУ-2017, которая состоится с 8 по 28 июля, Константин Зайков.

"Исследования совместные (Северного Арктического федерального университета) с коллегами из Новосибирского государственного университета по изучению истории происхождения островов, архипелагов. На ЗФИ есть интересные районы, которые не были исследованы на палеомагнетизм, куда мы планируем в этом году по возможности попасть", - сказал Зайков.

Одна из намеченных точек - самый восточный остров архипелага Греэм-Белл. Он был внесен в маршрут по просьбе геологов. "Они берут пробы породы и палеомагнитными методами изучают их происхождение: то есть структуру породы, когда эта структура образовалась, когда от каких континентов откололась", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Зайков, эти данные помогут не только понять процессы образования островов, но позволяют узнать морфологию региона, т. е. где какие полезные ископаемые потенциально могут находиться.

"Арктика - это не только нефть и газ. Твердые полезные ископаемые на островах и под водой недостаточно изучены. По оценкам, там может быть большое количество цветных и редкоземельных металлов. Эти фундаментальные данные могут дать прогноз, что здесь потенциально можно найти", - заметил руководитель экспедиции.