Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Ученым исследовательской группы FEROP (Дальневосточный проект по исследованию косаток – прим. ТАСС), приступившим к работе у берегов Камчатки, впервые удалось снять на фото и видеокамеры нападение стаи косаток на 12-метрового кита. В объективы попали плотоядные косатки, которых на Дальнем Востоке насчитывается всего около 200 особей. Об этом в интервью ТАСС сообщила научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета, биолог Татьяна Ивкович.

“Удивительное событие для нас. Мы, за все время работы, видели только один раз, как косатки доедают кита. А тут получилось так, что мы наблюдали саму охоту. Косатки съели малого полосатика, это небольшой кит, длиной до 12 метров. Они его гнали, топили, чтобы он устал. Плотоядные косатки обычно ходят маленькими группами, но, когда охотятся на китов, они объединяются. В этот раз в охоте принимали участие семь животных и потом присоединились еще четыре особи, в том числе детеныши”, - рассказала Татьяна Ивкович.

Ученым удалось с помощью квадрокоптера не только снять весь процесс, но и с помощью гидрофонов (специальные микрофоны, позволяющие записывать звуки под водой – прим. ТАСС) записать звуки. По словам специалиста, это также редкость, так как плотоядные косатки могут молчать часами. Кроме того, каждое животное было сфотографировано и впоследствии его проверят по каталогу морских млекопитающих, который позволяет определить – встречалось ли это животное ученым ранее или нет и в какой точке мира.

“Это действительно редкость еще и потому, что плотоядные косатки очень малочисленны, очень редко встречаются и редко приходят в Авачинский залив. Бывают годы, когда они вообще не встречаются. В целом по Дальнему Востоку – от Чукотки до Курил, в районе 200 плотоядных косаток. При этом рыбоядных косаток на Камчатке около 800, на Командорах более 1 тыс. особей”, - сообщила собеседник ТАСС.

Сейчас группа ученых до сих пор находится в Авачинском заливе, курсируя на судне в поисках косаток и китов от бухты Бечевинская до бухты Русская, а через примерно 2-3 недели они разобьют стационарный лагерь на мысе Зеленый, у входа в Авачинскую губу. Там специалисты будут вести наблюдения до конца лета.

Ранее ТАСС сообщал, что исследовательская группа FEROP намерена выяснить какова социальная роль самок и самцов в семействе косаток, есть ли различия в отношении матери-косатки к своим детенышам в зависимости от их пола и почему матери-косатки, также как и женщины, предпочитают держать своих детенышей с левой стороны от себя. Дальневосточный проект по исследованию косаток - FEROP был создан в 1999 году. Его цель – исследование жизни косаток и других морских млекопитающих в естественной среде обитания в водах Дальнего Востока. Ежегодно в нем принимают участие биологи из разных российских университетов.