Ученые нашли на дне Финского залива затонувший в 1945 году президентский корабль

ВИЛЬНЮС, 4 июля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Морская экспедиция, отправившаяся из Литвы к берегам Эстонии, обнаружила президентский корабль, затонувший в Финском заливе в январе 1945 года. Об этом в эфире Литовского национального радио сообщил руководитель экспедиции, профессор Института истории и археологии Балтийского региона в Клайпеде Валдас Жулкус.

"Благодаря содействию министерства обороны, направившего в экспедицию специалистов, обученных работе с сонарами, получены качественные изображения, сверенные с имеющимися чертежами. Сомнений не осталось: найден флагман военно-морских сил Литвы корабль "Президент Сметона", - рассказал он.

По словам профессора, судно обнаружено в 10 морских милях от берега неподалеку от Таллина, до которого 20 миль. Уточнена версия гибели корабля. Ранее предполагали, что он мог подорваться на мине или был торпедирован немецкой подводной лодкой. "Характер повреждений с сильно разрушенной носовой частью говорит о том, что судно подверглось торпедной атаке", - отметил Жулкус.

С ведущего экспедицию учебного и исследовательского судна "Брабандер" обнаружены также погибшие в годы Второй мировой войны литовские торговые суда "Паневежис" и "Утена".

Но особый интерес вызывал поиск "Президента Сметоны", с которого началась история ВМС Литвы и который одновременно считался президентским. Ему дали название в честь на тот момент руководителя Литовской Республики Антанаса Сметоны. На борту была оборудована каюта для главы государства. Это был минный тральщик, приобретенный Литвой у Германии в 1927 году. С 1935 года он использовался в учебных целях. В 1940 году на судне был поднят советский флаг, название укорочено до "Президент", так как глава государства бежал на Запад.

Вскоре кораблю дали название "Ударник", затем - "Коралл". Он был приписан к Балтийскому флоту, во время войны выполнял боевые задачи в Финском заливе, где и погиб 11 января 1945 года. Подъем судна не планируется.