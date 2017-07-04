Курский инженер разработал новую технологию обращения с отработавшим ядерным топливом

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Один из инженеров Курской атомной электростанции разработал новую технологию обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), которая позволяет снизить объемы радиоактивных отходов (РАО). Разработка была представлена на конкурсе научно-технических докладов Курской АЭС, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Курской области.
"Лучшим признан проект инженера цеха по хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом Игоря Федяева. Он представил новый способ обращения с ОЯТ, позволяющий снизить объемы высокоактивных РАО. Суть идеи - в переводе отработавшей тепловыделяющей сборки (ОТВС) на сухое хранение путем разделения несущей трубы ОТВС на среднеактивную и высокоактивную части", - сообщили в пресс-службе.
Эксперты отметили, что эта технология облегчает вывоз РАО и экономит средства на работы по расширению площадки хранения. "Комиссия охарактеризовала этот способ как простой и экономически выгодный. Более того, он нигде не применялся ранее и является новым в отрасли", - рассказали в пресс-службе.
Курская АЭС в составе АО "Концерн Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион "Росатома". Станция расположена в 40 км юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.
Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.