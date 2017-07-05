И.о. президента РАН: академия не стала определяющей развитие российской науки организацией

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Реформа Российской академии наук до сих пор не достигла своей основной цели, поскольку Академия пока так и не стала организацией, определяющей развитие науки в России. Об этом в среду на заседании президиума РАН заявил исполняющий обязанности президента Академии наук Валерий Козлов.
"Пока что не выполнена основная цель реформы науки. Академия не стала по-настоящему организацией, которая определяет направления развития науки в нашей стране, особенно фундаментальных исследований", - сказал Козлов.
Реформа РАН была начала в 2013 году. В ходе нее к РАН были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Управление имуществом научных институтов было передано специально созданному Федеральному агентству научных организаций. Руководство деятельностью ФАНО осуществляет правительство РФ.