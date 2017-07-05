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Китайские ученые впервые успешно клонировали 13 свиней при помощи роботов

Наука
5 июля, 12:42 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, июля. /ТАСС

Как отмечают специалисты, использование робототехники позволило сделать все операции более точными, что сократило долю поврежденных клонированных клеток

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ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Китайские специалисты впервые в истории человечества успешно клонировали свиней при помощи роботов. Как сообщила в среду газета Global Times, благодаря искусственному интеллекту на свет появились первые 13 искусственно выведенных поросят.

"При правильном применении новая технология будет иметь большое значение, поскольку позволит повысить плодовитость свиней, улучшить физические качества отдельно взятых особей, обеспечить их здоровье и воспроизводство", - цитирует издание главу группы ученых Нанькайского университета (город Тяньцзинь) Чжао Синя.

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По его словам, сотрудники Института робототехники и автоматизированных информационных систем при этом учебном заведении проделали тысячи опытов с клонированными эмбрионами. Все операции с ДНК проводились не вручную, а роботами.

По мнению ученых, искусственный интеллект оказался превосходной заменой человеку, как в плане осуществления контроля за процессом создания клонов, так и по степени аккуратности проделываемых операций. В итоге доля поврежденных клонируемых клеток оказалась меньше, чем обычно.

"Таким образом, при новой технологии мы можем гарантировать высокий процент успеха", - подчеркнул Чжао Синь. Он пояснил, что наши руки недостаточно хорошо подходят для операций с клетками, поскольку слишком грубы, в то время как робот проделывает работу крайне аккуратно, не применяя излишнюю силу, которая может оказаться губительной для подопытного биологического материала. После того как машина сменила человека, степень деформации клеток снизилась втрое.

Ожидается, что этот успешный эксперимент в дальнейшем ляжет в основу новейших технологий искусственного воспроизводства организмов по целому ряду направлений практической значимости.

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