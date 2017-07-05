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В Госдуме предложили снять ограничение на число кандидатов в президенты РАН

Наука
5 июля, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов ("Единая Россия") предложил снять ограничение (до трех человек) на число кандидатов в президенты Российской академии наук (РАН), которое было зафиксировано в первоначальной редакции законопроекта о порядке выборов руководства РАН.

Соответствующие поправки (копия есть у ТАСС) парламентарий подготовил ко второму, основному чтению документа.

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"Президент РАН избирается из числа согласованных правительством РФ кандидатов сроком на пять лет", - говорится в поправке.

Еще одна корректировка предусматривает, что если правительство согласовало менее двух кандидатов на должность президента академии, или ни один из одобренных кабмином кандидатов не получил более 50% от общего числа голосов общего собрания членов РАН, или все кандидаты снялись с выборов, выборы признаются несостоявшимися, и назначается повторное голосование.

"Мы не ограничили количество людей [кандидатов], которое может быть согласовано правительством, и выборы будут считаться состоявшимися, если [в них принимали участие] больше двух кандидатов", - пояснил Никонов ТАСС, назвав предложенную им поправку необходимой. "Вообще не будет ограничено число кандидатов", - подчеркнул он.

Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий в том числе ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН в тот же день поставили подпись под письмом в Госдуму, Совфед и президенту против изменений.

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