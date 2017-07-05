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Guardian: ученый, предположительно, установил автора рукописи Войнича

Наука
5 июля, 15:11 UTC+3

Австралийский ученый Стивен Скиннер "на 85%" уверен, что автором таинственного манускрипта был врач-еврей, проживавший на севере Италии

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Страница 68 из рукописи Войнича

Страница 68 из рукописи Войнича

© Public domain/wikipedia.org

Австралийский ученый предположил, что автором рукописи Войнича – одной из самых поразительных литературных загадок последнего столетия – мог быть врач-еврей, живший на севере Италии. Об этом сообщает газета The Guardian.

Стивен Скиннер, специалист по средневековым манускриптам, обнаружил в каждом из разделов рукописи подсказки, указывающие на личность автора. Ученый предположил, что на иллюстрациях изображены еврейские миква – резервуары для ритуального омовения, которые до сих пор используются ортодоксальными иудеями. В частности, женщины используют миква, чтобы совершить ритуальное омовение после рождения ребенка или окончания менструаций.

"Единственное место в Европе того времени, где вы могли увидеть моющихся вместе женщин, - это ванны для омовения, которые используются ортодоксальными евреями последние две тысячи лет", - заявил Скиннер, отмечая что на иллюстрациях изображены только обнаженные женщины и никаких мужчин.

Скиннер уверен, что рисунки рассказывают об изобретении, созданном загадочным автором рукописи. Оно позволяло снабжать миква чистой водой. "Я думаю, что нет другого объяснения: это либо фантазия автора, не имеющая отношения ни к медицинской, ни к ботанической, ни к космологической части рукописи, либо это миква", - сказал ученый.

Отсутствие христианских символов

Скиннер также указал на отсутствие христианских символов в манускрипте, что необычно для исторического периода, когда инквизиция наказывала любое проявление ереси.

"Тут [в рукописи] нет святых и крестов, даже в разделе космологии", - отметил Скиннер. Он также считает, что его теорию подтверждает то, что в рукописи изображены лекарственные травы и астрологические карты, что позволяет предположить, что автор манускрипта был еврейским врачом-травником. Такие врачи, несмотря на преследования со стороны инквизиции, пользовались спросом из-за их обширных знаний в ботанике Средиземноморья.

На то, что автор жил на севере Италии, указывает зарисовка замка с зубцами на стенах в форме "ласточкиного хвоста", уверен ученый. Скиннер считает, что необычный дизайн указывает на укрепления гиббелинов, которые были только в замках северной Италии в XV веке. Во многих городах этого региона, например, в Пизе, были крупные еврейские диаспоры.

Если будет доказано, что Скиннер прав, его теория поможет разгадать еще больше тайн зашифрованного манускрипта. Сам ученый уверен в своей правоте на "85%". Сейчас ученый изучает европейские еврейские книги того периода, чтобы найти сходство с рукописью Войнича.

О рукописи Войнича

Рукопись, или манускрипт Войнича – книга, написанная, предположительно, в XV веке на неизвестном языке с использованием неизвестного никому алфавита неизвестным автором. Изначально в ней было около 270 страниц, однако к настоящему времени некоторые из них утеряны. Всего в рукописи примерно 250 тысяч слов. Манускрипт условно можно разделить на шесть разделов: астрономический, ботанический, биологический, космологический, фармацевтический и рецептный. Над тайной книги уже много лет бьются ученые и криптографы, однако расшифровать ее до сих пор не удалось.

Книгу обнаружил в 1912 году Уилфрид Войнич – муж писательница Этель Лилиан Войнич. Он купил ее в городе Фраскат (Италия). В 1961 году книгу приобрел у наследников Войнич букинист Ханс Краус и подарил ее библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета. Там манускрипт хранится до сих пор.

Результаты радиоуглеродного анализа фрагментов рукописи показали, что тонкий пергамент, из которого сделала книга, произведен между 1404 и 1436 годами. Некоторые ученые считают рукопись мистификацией.

В 2016 году испанское издательство Siloe получило разрешение сделать и опубликовать 898 практически точных копий манускрипта. Библиотека Бейнеке разрешила тиражирование рукописи из-за огромного интереса людей к загадочной книге - около 90% обращений к электронным ресурсам этой библиотеки касаются именно этого манускрипта.

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