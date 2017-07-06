В начале было тяготение: как появился самый известный труд Ньютона

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"Действию всегда есть равное и противоположное противодействие" — третий закон движения сэра Исаака Ньютона сейчас звучит скорее как расхожий штамп поп-психологии, чем строгая формулировка физического закона. Однако в конце XVII века "Математические начала натуральной философии" произвели революционный прорыв в науке, определив то, как человечество понимало устройство Вселенной, вплоть до появления теории относительности Эйнштейна.
Фундаментальная трехтомная работа Ньютона, заложившая основы современной физики и астрономии, впервые увидела свет 6 июля 1687 года (впоследствии она была переиздана в 1713 и 1726 годах). В ней ученый сформулировал три закона движения — фундамент классической механики, закон всемирного тяготения, а также привел доказательства законов планетарного движения Кеплера, которые самим Кеплером были выведены эмпирически.
Работа Ньютона считается кульминацией научной революции раннего Нового времени. Хотя его предшественники — Коперник, Галилей, Кеплер — заложили основу этого пути, описав наблюдаемые ими феномены, Ньютон изменил сам предмет натуральной философии — то, что мы теперь называем физикой, — поставив во главу угла поиск универсальных законов природы.
Успех ньютоновской теории гравитации привел к формированию новой концепции точной науки, в которой физическая теория, сопровождаемая строгими доказательствами, получила примат над эмпирическим наблюдением, а любое расхождение между ними, даже самое малое, воспринималось как важная информация об окружающем мире.
Вывод же Ньютона о том, что сила, удерживающая планеты на орбитах, — явление того же порядка, что и земная гравитация, покончил с представлением, восходящим еще к Аристотелю, что наука о небесных сферах не имеет ничего общего с наукой земной.
Используя наработки Галлея, Ньютон рассчитал массу каждой планеты, объяснил приплюснутость Земли у полюсов действием солнечной гравитации, а также связал солнечное и лунное притяжение с циклами приливов и отливов. По мысли Ньютона, вся Вселенная удерживалась сетью гравитационных сил, воздействующих на каждую звезду, планету или комету — то есть описывалась универсальным законом, доступным человеческому разуму.
Подробно описывая эффекты гравитации, Ньютон отказывался говорить, почему она возникает. "Я не измышляю гипотез", — заявил он в начале третьего тома, однако все его тезисы и аргументы подтверждались математическими и экспериментальными доказательствами.
Публикация "Начал" произвела эффект разорвавшейся бомбы в научном сообществе — часть ученых с готовностью приняла ньютоновскую концепцию, другая (главным образом картезианцы) обрушилась с критикой на теорию притяжения.
Дискуссии продолжались и в XVIII веке, пока череда экспериментов и наглядная возможность предсказывать движения небесных тел не доказали применимость ньютоновского закона тяготения.
Ряд не решенных Ньютоном проблем потребовал длительного совершенствования математического аппарата, а по мере развития науки накапливались необъяснимые в рамках теории расхождения расчетных и эмпирических данных — пока теория относительности Эйнштейна не свергла ньютоновскую концепцию с пьедестала, низведя ее до статуса частного случая общей теории.
Нина Блейман
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