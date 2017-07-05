Более 500 ученых получили гранты Президентской программы исследовательских проектов

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Победителями конкурсов Президентской программы исследовательских проектов и обладателями грантов стали более 500 молодых ученых, почти 240 молодежных научных групп и 31 лаборатория. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
"По результатам трех конкурсов Президентской программы поддержано 504 инициативных проекта молодых ученых размером 1,5 - 2 млн рублей ежегодно, 239 молодежных научных групп с финансированием в 3-5 млн рублей и 31 лаборатория с финансированием со стороны фонда в 30 млн рублей и софинансированием бизнеса или учредителя в 2 млн в 2017 году", - говорится в сообщении.
РНФ разработал Президентскую программу исследовательских проектов по поручению российского главы для поддержки длительных проектов молодых ученых. Программа началась в марте 2017 года. За это время фонд провел три конкурса: по поддержке инициативных исследований ученых до 33 лет, молодежных научных групп под руководством кандидатов и докторов наук до 35 лет, а также лабораторий мирового уровня.
На победу в конкурсе претендовали более 5 тыс. проектов из 72 регионов России, которые оценивало более 2,5 тыс. российских и зарубежных экспертов. Проекты должны были, в частности, вносить существенный вклад в развитие науки и создавать задел для решения больших вызовов, указанных в стратегии научно-технологического развития России.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе РНФ, все победители смогут получить деньги в течение двух недель с момента подписания соглашений обеими сторонами.
По правилам конкурса для инициативных молодых ученых, его участники могли переехать для реализации своего проекта в другой регион и получить 2 млн рублей вместо стандартных 1,5 млн. Из почти 2,5 тыс. заявителей только 12 воспользовались этой возможностью. Представители РНФ отмечают, что это еще раз свидетельствует о низкой мобильности ученых в России.
Итоги конкурса лабораторий показывают, что на смену традиционным для России областям знания - физике и математике, приходят науки о жизни. Большинство победителей этого конкурса - представители медицины, химии, биологии и инженерии.
Помимо трех перечисленных конкурсов, РНФ должен провести еще и четвертый, который будет направлен на поддержку инфраструктурных проектов. Его планируют объявить в 2018 году.