Болотная мумия из Толлунда оказалась современником Сократа

ОСЛО, 5 июля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Ученым из Орхусского университета удалось с высокой точностью определить исторический период, в котором жил знаменитый Толлундский человек. Он оказался современником греческого философа Сократа (470/469 - 399 до н.э.) и погиб в промежутке между 405 и 384 годами до н.э., тогда как раньше считалось, что это могло произойти между 400 и 200 годами до н.э.

Останки Толлундского человека обнаружили в датском болоте в 1950 году. Большинство исследователей сходятся во мнении, что мужчина умер не своей смертью, а был принесен в жертву и брошен в болото.

Случайное открытие

Сотрудники музея в Силькеборге, где хранится мумия, отправили взятый у нее материал на очередной радиоуглеродный анализ, чтобы больше узнать о составе диеты Толлундского человека. Однако в Орхусском университете, куда были направлены материалы, решили еще раз проверить их возраст, в итоге произведя более точную оценку.

"Древние кости очень редко удается датировать со столь высокой точностью. Сперва мы подумали, что дело нечисто. Мы провели анализ еще несколько раз, исключил все возможные источники ошибок, но сколько бы раз мы все ни перепроверяли, результат оказывался одним и тем же", - рассказала датскому интернет-порталу videnskab.dk сотрудница университета Бенте Филиппсен.

Мумию уже трижды подвергали анализу с помощью масс-спектрометра, способного определить количество накопившегося в останках изотопа углерода-14. Как объясняют ученые, на этот раз образцы тканей подверглись очистке по новой, более эффективной методике. Кроме того, оказалось, что Толлундский человек был убит в очень "удачное" с точки зрения науки время, когда баланс изотопов углерода в атмосфере существенно сместился, что позволило сделать датировку исключительно точной.

Спящая мумия

Толлундский человек - одна из нескольких тысяч болотных мумий, которые находили среди торфяников в Великобритании, Ирландии, Дании, Швеции и некоторых других европейских странах. Многие из найденных тел очень хорошо сохранились, так как специфическая бедная кислородом среда в глубине торфяных болот замедляет процессы разложения. Фермеры, обнаружившие останки Толлундского человека на своей земле, первым делом связались с полицией, так как решили, что он был убит совсем недавно. В полной сохранности остались внутренние органы, ступни и голова мужчины, жившего 2,5 тыс. лет назад.

Мумия из Толлунда известна широкой публике намного больше других из-за своей "исключительной фотогеничности". Лицо убитого, на котором можно различить мельчайшие морщинки, кажется спокойным и умиротворенным, будто его обладатель спит. Ученые фактически не сомневаются в том, что его смерть была насильственной. На шее мумии был затянут плетеный кожаный шнур, а распухший язык подтверждает версию о том, что мужчину, которому в момент смерти было 30-40 лет, задушили.

Схожие обстоятельства смерти людей, чьи останки находили в болотах, позволяют ученым строить гипотезы о распространенной в древности на севере Европы практике ритуальных убийств.