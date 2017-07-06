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Дальневосточное отделение РАН запустило компьютер мощностью 55 трлн операций в секунду

Наука
6 июля, 5:17 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 6, июля. /ТАСС

Вычислительный комплекс ориентирован на решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения

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ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Ученые Вычислительного центра ДВО РАН в Хабаровске при поддержке Федерального агентства научных организаций (ФАНО) ввели в эксплуатацию уникальный вычислительный комплекс с производительностью до 55 трлн операций в секунду. Об этом в четверг сообщило ФАНО.

"Это первая специализированная вычислительная система подобного уровня в секторе науки и образования России, ориентированная на решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Она установлена в Центре коллективного пользования "Центр данных ДВО РАН" (ЦКП). Новый суперкомпьютер создан на базе новейшей гибридной архитектуры с пиковой производительностью 55 трлн операций в секунду", - говорится в сообщении.

Ресурсы компьютера будут использоваться при исследовании и разработке алгоритмов компьютерного зрения и обработки изображений, при выполнении численных расчетов пользователей ЦКП с применением авторских алгоритмов и существующих пакетов прикладных программ, которые уже адаптированы под новую архитектуру.

"Для нас новое оборудование не просто модернизация вычислительной инфраструктуры, но и новые направления исследований для всего института. Понимая это, мы подписали соглашения о сотрудничестве с двумя мировыми лидерами ИТ- отрасли - компаниями IBM и NVIDIA, которые помогают нам осваивать новые современные технологии и системы", - цитируются в сообщении слова директора Вычислительного центра ДВО РАН в Хабаровске Сергея Смагина.

Планируется, что совместно с IBM будет создан центр компетенции в сфере развития и использования вычислительных и аналитических платформ на основе открытых технологических стандартов, развиваемых международным консорциумом OpenPOWER. "Это крайне важная задача, решение которой должно минимизировать преграды для ученых при использовании гибридных вычислительных систем и таких технологий, как машинное обучение, искусственный интеллект и многое другое", - добавил Смагин.

Вычислительный центр в Хабаровске - участник инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края, в его состав входят "Гражданские самолеты Сухого", Комсомольский-на-Амуре авиационный, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы. По словам директор центра, планируется применить полученные знания и ресурсы в производстве. "Если все получится, то можно считать, что это будет наш вклад в построение цифровой экономики, курс на которую недавно был объявлен руководством страны", - сказал Смагин.

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