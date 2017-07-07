Диссертационный совет БелГУ рассмотрит диссертацию Мединского

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БЕЛГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") в пятницу рассмотрит диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"В 11:30 начнется заседание комиссии", - сказал собеседник агентства.
В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук. По мнению Бабицкого, написанная министром работа под названием "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.
После этого, 21 апреля, президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, Мединский "не будет участвовать в рассмотрении своей диссертации - он улетает в Китай на саммит министров культуры стран БРИКС".