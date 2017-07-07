Швейцарские специалисты научили искусственный разум сочинять музыку

ЖЕНЕВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) научили искусственный интеллект сочинять мелодии. Предполагается, что в перспективе разработанный ими алгоритм позволит создавать музыкальные произведения для целого оркестра, что поможет людям в творческом процессе.

Искусственный композитор DAC (от англ. deep artificial composer) уже научился создавать мелодии, имитирующие ирландскую и клезмерскую (традиционная небогослужебная музыка восточноевропейских евреев и особенный стиль ее исполнения - прим. ТАСС) музыку, сообщает EPFL на своем сайте. При этом "делает он это без плагиата, и его мелодии столь же оригинальны, как и у композиторов-людей". Он записывает музыку при помощи знаков, а не создает звуковые файлы. "DAC может сочинять мелодии полностью, от начала и до конца, они являются абсолютно новыми и обладают характеристиками избранного стиля", - пояснил исследователь из лаборатории вычислительной нейронауки Флориан Коломбо. "Насколько я знаю, - добавил он, - впервые искусственная сеть создает полные и убедительные [по качеству] мелодии".

Как отмечают эксперты, новшеством в данном случае является тот факт, что DAC "учится сочинять завершенные мелодии от начала до конца без какой-либо музыкальной теории, а на основе только обширной базы данных существующей музыки". При этом не требуется никакой финальной "доводки" мелодии человеком. DAC воспринимает музыкальный стиль, изучая переход в музыкальном произведении от одной ноты к другой и вычисляя "вероятность высоты и длины последующей ноты".

Этот алгоритм затем отрабатывается на многочисленных партитурах конкретного музыкального стиля, чтобы улучшить способность искусственного композитора правильно предсказывать высоту и длину последующей ноты, указывает EPFL. Обучение заканчивается в тот момент, когда он достигает требуемого уровня квалификации - в 50% случаев успешно определяет высоту нот и в 80% их длительность. Он способен после этого выстроить последовательность нот и создать композицию, которая напоминает мелодии из базы данных, на которых его тренировали.

DAC может сочинять музыку и без обучения, однако тогда выходят мелодии низкого качества, и это заметно даже людям, далеким от музыкального искусства. Ирландские и клезмерские мелодии были выбраны учеными для обучения искусственного композитора не случайно: существует много их цифровых записей и они широко доступны.

Однако нынешний этап исследований расценивается специалистами EPFL как начальный, поскольку возможности DAC ограничиваются пока только одноголосными композициями. В дальнейшем ученые надеются научить его сочинять партитуры для целого оркестра.