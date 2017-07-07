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Российские ученые получили чувствительные к малым дозам радиации белки

Наука
7 июля, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Новое соединение обладает фотолюминесцентными свойствами, а спектр его излучения меняется в присутствии даже малых доз радиации

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Группа исследователей из Института Биофизики СО РАН, Красноярского государственного аграрного университета, Сибирского федерального Университета (СФУ), а также МГУ им. М. В. Ломоносова разработала чувствительный к радиации белковый комплекс, сообщает пресс-служба СФУ.

Новое соединение обладает фотолюминесцентными свойствами, а спектр его излучения меняется в присутствии даже малых доз радиации. Работа ученых опубликована в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.

"В работе исследуются перспективы применения содержащего целентерамид, флуоресцентного белка в качестве биосенсора, реагирующего на радиацию. Продемонстрирована высокая чувствительности белка к низким дозам ионизирующей радиации трития", - говорится в научной статье.

Чувствительное вещество

Белковый комплекс, на котором работает биосенсор, называется обелином: его выделяют из светящегося морского полипа Obelia longissimi. При облучении внешним светом обелин люминесцирует, то есть сам излучает свет в широком диапазоне частот - от фиолетового до сине-зеленого. При этом характер люминесценции - спектр излучаемого света - сильно меняется в зависимости от окружения белковых молекул. Поэтому ученые предлагают использовать обелин для биотестирования различных токсических эффектов, в частности, радиационного воздействия.

Испытания белкового комплекса

Источником радиации в экспериментах ученых была "тяжелая вода", содержащая вместо обычного водорода тритий - тяжелый и нестабильный изотоп водорода, который при распаде испускает поток электронов высокой энергии. В ходе эксперимента такому радиационному облучению в течение 18 дней подвергались различные белковые системы с обелином. В результате в каждом из случаев было обнаружено, что обелин под действием радиации характерно меняет спектр своего свечения, становясь более фиолетовым.

Помимо возможной практической пользы ученые подчеркивают, что их работа поможет разобраться с пока непонятным физико-химическими механизмами токсичности слабого радиационного излучения. Например, характерное смещение люминесценции из сине-зеленой части спектра в фиолетовую скорее всего говорит об изменении пространственной конфигурации белка под действием потока высокоэнергетичных электронов.

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