Ученые выявили дефицит кальция, кобальта и калия у жителей Ямала

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские ученые выявили дефицит кальция, кобальта и калия у жителей поселков Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По результатам исследования специалисты разработали рекомендации по восполнению недостатка этих веществ в организме, сообщили в пятницу в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.
"Сотрудники собрали образцы крови и волос жителей поселков в экспедициях в 2016 году, в исследованиях принял участие 151 человек. Результаты анализа показали дефицит кальция в 90,7% случаев, кобальта - в 71% случаев и калия - в 32,4%. Особенно ямальских ученых обеспокоила ситуация с дефицитом кальция", - отметили в научном центре.
В пресс-службе подчеркнули, что в арктическом регионе в связи с его природно-климатическими условиями кальций присутствует в воде и почве в малых количествах. "Выявленные нами дисэлементозы (нарушение в обмене минеральных веществ при их дефиците, избытке и дисбалансе - прим. ТАСС) позволяют прогнозировать высокую распространенность болезней костно-мышечной системы и системы кровообращения среди обследованного населения", - говорит доктор биологических наук, заведующая сектором эколого-биологических исследований центра Елена Агбалян, ее слова приводит пресс-служба.
Агбалян подчеркивает, что болезни крови и кроветворных органов связаны с недостатком кобальта, а дефицит калия может привести к сердечно-сосудистым и нервно-мышечным нарушениям. "Экологи регионального научного центра изучили поверхностные воды округа на предмет содержания жизненно важных элементов. Исследования показали, что уровень содержания калия в ямальских водоемах в пять раз ниже, чем в аналогичной природной зоне Европейского Севера, и в 15 раз ниже, чем среднее содержание в гидросфере", - сообщили в пресс-службе.
По результатам исследований для каждого участника ученые разработали рекомендации о том, как снизить отрицательное воздействие окружающей среды на здоровье, на какие продукты питания и витаминно-минеральные препараты обратить внимание, потребление каких продуктов ограничить.
Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований. Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.