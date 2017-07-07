Диссовет БелГУ считает необоснованными претензии к диссертации Мединского

БЕЛГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) не нашел в претензиях к диссертации министра культуры России Владимира Мединского оснований считать ее ненаучной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной. Претензии заявителей относительно содержания диссертации не могут быть приняты во внимание", - сообщили в вузе.

Данный вывод следует из заключения комиссии, вопрос вынесен на голосование, в зале находится 23 члена диссертационного совета.