Диссовет БелГУ считает необоснованными претензии к диссертации Мединского

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БЕЛГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) не нашел в претензиях к диссертации министра культуры России Владимира Мединского оснований считать ее ненаучной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной. Претензии заявителей относительно содержания диссертации не могут быть приняты во внимание", - сообщили в вузе.
Данный вывод следует из заключения комиссии, вопрос вынесен на голосование, в зале находится 23 члена диссертационного совета.