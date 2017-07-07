Советник министра: вопрос с диссертацией Мединского можно считать закрытым

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Историю с рассмотрением диссертации министра культуры России Владимира Мединского можно считать оконченной, важное значение работы было признано диссертационным советом Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). Об этом в пятницу сказал ТАСС советник министра культуры РФ Михаил Мягков.
Диссертационный совет НИУ БелГУ в пятницу рассмотрел диссертацию Мединского и не нашел оснований для лишения министра ученой степени.
"Голосование прошло, поставлена точка, - сказал Мягков. - Было признано, что диссертация имеет важное научное и культурное значение, написана самостоятельно". По словам советника, все доводы заявителя, представленные ранее, оказались "пустыми, несостоятельными". "Вся критика, которая звучала раньше, она была сегодня подробно рассмотрена, и сделаны объективные заключения", - пояснил он.
В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук. По мнению Бабицкого, написанная министром работа под названием "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты. 21 апреля президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет НИУ "БелГУ".