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СМИ: китайские ученые впервые в мире вывели генномодифицированную клонированную собаку

Наука
7 июля, 18:41 UTC+3

Щенок бигля Лун Лун родился 28 мая. Китай стал второй страной после Южной Кореи, освоившей технологию клонирования с использованием соматических клеток

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Ученые китайской частной биотехнологической компании Sinogene смогли вывести первую в мире генномодифицированную клонированную собаку, сообщает международная версия газеты Жэньминь жибао со ссылкой на Лай Лянсю, исследователя из Института биомедицины и здравоохранения Гуанджоу. Щенок бигля Лун Лун стал первой собакой, выращенной из соматической клетки, и первой клонированной собакой, созданной с помощью генной инженерии.

"Китай – вторая страна после Южной Кореи, которая смогла освоить технологию клонирования с использованием соматических (не участвующих в половом размножении – прим. ТАСС) клеток", – говорится в сообщении газеты.

Клонирование собак считается среди ученых очень сложным процессом, в то время как есть множество примеров успешного клонирования других млекопитающих, например мышей, овец, свиней. Как сообщает газета, одной из проблем, затрудняющих процесс клонирования собак, является низкое качество материала - яйцеклеток.

Команда ученых под руководством Лянсю использовала при клонировании новейшую технологию в области редактирования генома - CRISPR/Cas9. В основе этой технологии - иммунная система бактерий. Технология позволяет удалить ненужный ген и заменить его на необходимый.

"Совмещать технологию клонирования с генной инженерией выгодно, и Китай взял на себя инициативу", - заявил другой участник команды, исследователь из Института Зоологии при Китайской академии наук.

Как сообщает Global Times, клонированный щенок бигля Лун Лун родился 28 мая. Лун Лун является точной копией собаки Эппл – первой в мире собаки, выведенной при помощи генной инженерии.

В Китае наблюдается большая нехватка служебных и полицейских собак, а также собак-поводырей, сообщает газета. Один из китайских тренировочных центров для полицейских собак выразил интерес к научной разработке Sinogene и уже начал переговоры с компанией. 

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