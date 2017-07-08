Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Археологи нашли уникальный китайский сервиз XIV века возле стадиона в Ростовской области

Наука
8 июля, 11:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 8, июля. /ТАСС

Главной находкой считается ручка селадоновой вазы в форме головы слона с хоботом, так как ранее таких находок на территории Золотой Орды и в Азове пока не встречалось

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Донские археологи в ходе раскопок обнаружили фрагменты китайского сервиза XIV века в Азове Ростовской области рядом со стадионом имени Лакомова. Как сообщил в пятницу ТАСС руководитель экспедиции Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, посуда принадлежала аристократам древнего Азака - поселения на территории современного Азова.

"На территории коммуникаций, подходящих к стадиону, мы обнаружили фрагменты сосудов: два селодоновых и один иранский, с росписью техники "минаи" [разновидность художественной керамики, произведенной из высококачественных материалов - прим. ТАСС]. Но самая главная находка - это ручка селадоновой вазы в форме головы слона с хоботом. Таких находок на территории Золотой Орды и в Азове пока не встречалось", - отметил Масловский.

Он добавил, что, вероятнее всего, эта посуда была привезена из стран Азии. В XIV веке это были очень дорогие сосуды, которые могли купить только богатые аристократы.

"В те времена самое дорогое было то, что привозное. Это и для Китая была сама по себе не очень дешевая вещь, а его перевозка увеличивала стоимость в разы. Селадон - один из видов китайского фарфора. Он должен был имитировать нефрит и потому был в цене у всех аристократов", - сказал Масловский.

По его словам, на территории стадиона Лакомова и вокруг него находились древние усадьбы аристократов. Поэтому исследователи предполагают, что это не последняя подобная находка в этом районе. Найденную посуду планируется восстановить, чтобы затем экспонировать в Азовском музее- заповеднике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Полет над родиной: Россия в судьбе и творчестве Марка Шагала
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Фото
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве десятилетнего мальчика
3
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования
4
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
5
В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении РФ за нарушение ДРСМД
6
В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 лет
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама