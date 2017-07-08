Археологи нашли уникальный китайский сервиз XIV века возле стадиона в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Донские археологи в ходе раскопок обнаружили фрагменты китайского сервиза XIV века в Азове Ростовской области рядом со стадионом имени Лакомова. Как сообщил в пятницу ТАСС руководитель экспедиции Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, посуда принадлежала аристократам древнего Азака - поселения на территории современного Азова.

"На территории коммуникаций, подходящих к стадиону, мы обнаружили фрагменты сосудов: два селодоновых и один иранский, с росписью техники "минаи" [разновидность художественной керамики, произведенной из высококачественных материалов - прим. ТАСС]. Но самая главная находка - это ручка селадоновой вазы в форме головы слона с хоботом. Таких находок на территории Золотой Орды и в Азове пока не встречалось", - отметил Масловский.

Он добавил, что, вероятнее всего, эта посуда была привезена из стран Азии. В XIV веке это были очень дорогие сосуды, которые могли купить только богатые аристократы.

"В те времена самое дорогое было то, что привозное. Это и для Китая была сама по себе не очень дешевая вещь, а его перевозка увеличивала стоимость в разы. Селадон - один из видов китайского фарфора. Он должен был имитировать нефрит и потому был в цене у всех аристократов", - сказал Масловский.

По его словам, на территории стадиона Лакомова и вокруг него находились древние усадьбы аристократов. Поэтому исследователи предполагают, что это не последняя подобная находка в этом районе. Найденную посуду планируется восстановить, чтобы затем экспонировать в Азовском музее- заповеднике.