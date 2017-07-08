Археологи установили под Петербургом копию пальмирской колонны Зенобии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН представили участникам коллегии Минкультуры в Царском Селе копию пальмирской колонны Зенобии, созданную по 3D-модели. Посетители музея-заповедника также смогут увидеть ее на выставке "Пальмира во времени и пространстве", открытой у павильона "Зал на острову" государственного музея-заповедника "Царское село".

"Копию легендарной колонны Зенобии воссоздали по 3D-модели, над которой работают специалисты ИИМК РАН. Знаменитый памятник, разрушенный боевиками ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ), а также уникальные фотографии Пальмиры XIX века из архива ИИМК РАН можно будет увидеть на выставке "Пальмира во времени и пространстве". Также, зрители смогут увидеть хронику разминирования древнего города и свидетельства работы научной экспедиции ИИМК РАН", - сказали в пресс-службе института.

Команда исследователей из Санкт-Петербурга под руководством заместителя директора ИИМК РАН Натальи Соловьевой в сентябре 2016 года предприняла экспедицию в Пальмиру с тем, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса, на основе которой впоследствии можно будет восстановить утраченное. "Многие материалы, которыми располагает ИИМК РАН, теперь являются единственным сохранившимся свидетельством существования целого ряда древних памятников, разрушенных боевиками", - отметили в пресс-службе.

Представители института сообщили, что выбор объекта для создания модели не был случайным. По оценкам исследователей, побывавших на месте, реставрацию Пальмиры можно начать именно с колонны Зенобии. "Колонна Зенобии с посвятительными надписями проще всего восстанавливается, потому что она распалась при взрыве на крупные блоки, и это все можно обратно сложить. На стыках обломков виден даже серый бетон - это во время реставрации колонну собирали на специальный раствор", - пояснила заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

По мнению Соловьевой, копия колонны Зенобии, созданная на базе создаваемой 3D-модели, "служит символом не только наивысшего расцвета древней Пальмиры, но и ее будущего возрождения". Именно время правления царицы Зенобии считается высшей точкой расцвета Пальмирского царства. В этот период были созданы шедевры искусства и архитектуры, оказавшие влияние на культуру европейской цивилизации.

Историческая высота колонны составляет 10 метров. Модель меньше оригинала в два раза, но в остальном полностью повторяет древний памятник и надписи на нем. Выставка "Пальмира во времени и пространстве" в Царском селе будет открыта для посетителей с 9 по 23 июля.