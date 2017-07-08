Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Археологи установили под Петербургом копию пальмирской колонны Зенобии

Наука
8 июля, 14:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, июля. /ТАСС

Копию легендарной колонны воссоздали по 3D-модели, над которой работают специалисты Института истории материальной культуры РАН

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН представили участникам коллегии Минкультуры в Царском Селе копию пальмирской колонны Зенобии, созданную по 3D-модели. Посетители музея-заповедника также смогут увидеть ее на выставке "Пальмира во времени и пространстве", открытой у павильона "Зал на острову" государственного музея-заповедника "Царское село".

"Копию легендарной колонны Зенобии воссоздали по 3D-модели, над которой работают специалисты ИИМК РАН. Знаменитый памятник, разрушенный боевиками ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ), а также уникальные фотографии Пальмиры XIX века из архива ИИМК РАН можно будет увидеть на выставке "Пальмира во времени и пространстве". Также, зрители смогут увидеть хронику разминирования древнего города и свидетельства работы научной экспедиции ИИМК РАН", - сказали в пресс-службе института.

Команда исследователей из Санкт-Петербурга под руководством заместителя директора ИИМК РАН Натальи Соловьевой в сентябре 2016 года предприняла экспедицию в Пальмиру с тем, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса, на основе которой впоследствии можно будет восстановить утраченное. "Многие материалы, которыми располагает ИИМК РАН, теперь являются единственным сохранившимся свидетельством существования целого ряда древних памятников, разрушенных боевиками", - отметили в пресс-службе.

Представители института сообщили, что выбор объекта для создания модели не был случайным. По оценкам исследователей, побывавших на месте, реставрацию Пальмиры можно начать именно с колонны Зенобии. "Колонна Зенобии с посвятительными надписями проще всего восстанавливается, потому что она распалась при взрыве на крупные блоки, и это все можно обратно сложить. На стыках обломков виден даже серый бетон - это во время реставрации колонну собирали на специальный раствор", - пояснила заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

По мнению Соловьевой, копия колонны Зенобии, созданная на базе создаваемой 3D-модели, "служит символом не только наивысшего расцвета древней Пальмиры, но и ее будущего возрождения". Именно время правления царицы Зенобии считается высшей точкой расцвета Пальмирского царства. В этот период были созданы шедевры искусства и архитектуры, оказавшие влияние на культуру европейской цивилизации.

Историческая высота колонны составляет 10 метров. Модель меньше оригинала в два раза, но в остальном полностью повторяет древний памятник и надписи на нем. Выставка "Пальмира во времени и пространстве" в Царском селе будет открыта для посетителей с 9 по 23 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Песков призвал верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа
5
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
6
Спасатели нашли тело пропавшего в Казахстане российского мальчика
7
Песков не стал комментировать маршрут полета президентского лайнера
Темы дня
Реклама