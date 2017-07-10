В пещере в Испании обнаружены наскальные рисунки, которым 14 тысяч лет

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МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Наскальные рисунки обнаружены в одной из пещер в испанской провинции Гипускоа (автономная область Страна Басков).
Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.
По его информации, речь идет примерно о 15 изображениях в муниципалитете Рентерия. Рисунки, возраст которых составляет порядка 14 тыс. лет, были найдены в апреле текущего года. Главным образом на них изображены животные - лошади и бизоны.
"Когда мне направили их фотографии по мобильному, они были настолько потрясающими, что я решил, будто меня обманывают", - поделился археолог Диего Гарате, изучивший находку. Он объяснил, что рисунки прекрасно сохранились благодаря влажности и стабильной температуре воздуха в пещере.
Специалист уточнил, что некоторые изображения выполнены "очень необычной техникой".