В пещере в Испании обнаружены наскальные рисунки, которым 14 тысяч лет

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Наскальные рисунки обнаружены в одной из пещер в испанской провинции Гипускоа (автономная область Страна Басков).

Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, речь идет примерно о 15 изображениях в муниципалитете Рентерия. Рисунки, возраст которых составляет порядка 14 тыс. лет, были найдены в апреле текущего года. Главным образом на них изображены животные - лошади и бизоны.

"Когда мне направили их фотографии по мобильному, они были настолько потрясающими, что я решил, будто меня обманывают", - поделился археолог Диего Гарате, изучивший находку. Он объяснил, что рисунки прекрасно сохранились благодаря влажности и стабильной температуре воздуха в пещере.

Специалист уточнил, что некоторые изображения выполнены "очень необычной техникой".