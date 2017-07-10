Скворцова: ученые РФ разработали 26 инновационных препаратов для успешного лечения рака

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские ученые разработали 26 инновационных препаратов для лечения онкологических заболеваний, которые должны качественно улучшить жизнь пациентов, в том числе и с запущенными формами рака. Об этом сообщила в понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Хотелось бы отметить, что в рамках ускоренного инновационного биомедицинского развития одно из пяти направлений - это онкология. В этом направлении очень много интересного проводится. Это изучение канцерогенеза, изучения механизмов метастадирования и, естественно, формирование новой персонифицированной фармакологии и, прежде всего, это таргентная иммунотерапия, и мы имеем уже 26 препаратов на разной стадии испытания, которые должны качественно изменить ситуацию: увеличить и продолжительность жизни, и качество жизни онкологических больных в том числе в запущенной стадии", - сказала она.

Кроме того, в этом году открываются два центра в рамках ядерной медицины. "Рассчитаны тарифы для включения в программу государственных гарантий новых методов лечения", - добавила министр.

Более 33 миллиардов рублей было выделено на проведение курсов химиотерапии в условиях стационара 194 тысячам пациентов с онкологическими заболеванием, сообщила Скворцова.

Министр напомнила, что с 2014 года химиотерапия включена в базовую программу ОМС. "В 2016 году по данным, представленным субъектами РФ, в условиях круглосуточного стационара оказано 627 тыс. случаев химиотерапии 194 тыс. пациентам. Общая сумма денег, которая пошла на химиотерапию более 33 млрд рублей", - сказала она. Средняя стоимость лечения одного случая превысила 55 тыс. рублей, добавила Скворцова.

В условиях дневного стационара было проведено 438 тыс. курсов химиотерапии 126 тыс. пациентов. Средняя стоимость одной химиотерапии составила 36 тыс. рублей, сообщила Скворцова.

"За пять месяцев 2017 года эти значения выросли. В условиях круглосуточного стационара стоимость увеличилась более чем на 12%. Это уже почти 65 тысяч рублей. В условиях дневного стационара более чем на 20% до 43,6 тысяч рублей", - сказала она.