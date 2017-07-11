Перуанские студенты обнаружили скелет доисторического предка акул

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Студенты Государственного университета города Пуно, расположенного на юге Перу, во время учебных раскопок обнаружили скелет доисторического животного, которое считается прародителем современных акул. Как сообщила газета La Republica, находка была сделана в районе высокогорного озера Титикака.

Животное, предположительно, обитало на этой территории около 400 млн лет назад, что соответствует девонскому периоду, который также называют "веком рыб". По данным министерства культуры Перу, речь идет о самом древнем позвоночном, когда-либо обнаруженном на территории этой южноамериканской страны. В связи с высокой ценностью открытия власти республики начали процедуру включения обнаруженных ископаемых в список национального культурного наследия.

"Это поможет законодательно обеспечить защиту [скелета] и начать научное изучение данных представителей фауны, поскольку их палеонтологический потенциал способен прояснить историю жизни от самых ее истоков и до ранних этапов эволюции. Таким образом скоро мы сможем с большим знанием говорить о морях перуанского девонского периода и разнообразии обитавших там существ", - пояснил Леонардо Севалос, представитель отдела палеонтологии управления Национального культурного наследия.

По его словам, ученые сравнили обнаруженный в Перу скелет с фрагментами, найденными ранее в Боливии и на Фолклендских островах. На основании этого анализа специалисты пришли к выводу, что речь идет об одном и том же виде, получившем название "акула Pucapampella".