Археологи обнаружили на Ямале фрагменты сосудов древних рыболовов и охотников

САЛЕХАРД, 11 июля. /ТАСС/. Ученые обнаружили фрагменты посуды и следы захоронений во время раскопок в археологическом памятнике Салехард-4, расположенном в устье реки Полуй в нескольких километрах от Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Планируя сюда экспедицию, археологи ожидали найти остатки поселений эпохи бронзы и раннего средневековья, но ни следов очага, ни каких-то крупных столбовых ям, ранее содержавших деревянные конструкции жилищ или хозяйственных строений, не встретили. На раскопе площадью 120 кв. метров найдены фрагменты керамики и развалы сосудов II-VII веков нашей эры, единичные артефакты эпохи бронзы и скопление шлаков. Кроме того, на памятнике обнаружены два могильных пятна", - сказали там.

По словам руководителя полевых работ, старшего научного сотрудника сектора археологии Центра, кандидата исторических наук Ольги Тупахиной, памятник оказался многослойным и очень интересным. "Следы захоронений были скрыты под деревянными настилами. По предварительным данным, они принадлежат к карымскому этапу нижнеобской культуры. Что интересно, в каждом захоронении приблизительно по центру находится камень", - пояснила она.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем ученым предстоит установить, какую функцию несли камни в ритуалах древних охотников и рыболовов. "Не исключено, что древнее поселение в районе Салехарда-4 существовало. Его остатки, возможно, находятся за официальными границами памятника", - уточнили там.

Салехард-4 был открыт в 2009 году, найденные фрагменты керамических сосудов эпохи бронзы и средневековья, одно каменное орудие эпохи бронзы дали основания предполагать, что памятник был заселен в разные периоды. Археологические исследования проводятся здесь впервые.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.