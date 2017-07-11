Ученые: упреждающее развитие электросетей не делает энергию дешевле

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международная группа исследователей показала, что упреждающее развитие, в частности, повышение пропускной способности линий электропередачи, призванное снижать стоимость энергии для потребителей, может действовать обратным образом, сообщила во вторник пресс-служба Сколтеха. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Applied Energy.

Упреждающее развитие в энергетике предполагает, что компании планируют свои инвестиции в новые генерирующие мощности после проектирования энергосетей. Результаты предыдущих исследований показывали, что упреждающее развитие сетей, вкупе с увеличением пропускной способности линий, стимулирует частные инвестиции в отрасль и снижает стоимость производства электроэнергии, а следовательно, сокращает потребительские расходы и повышает общественное благосостояние.

Исследование, в котором участвовали ученые из Сколтеха, показало, что увеличение пропускной способности сети не всегда приводит к уменьшению эксплуатационных затрат и повышению общественного благосостояния, даже с учетом возможного резкого роста инвестиций. "Согласно современной научно-технической литературе, упреждающее развитие электрических сетей неизменно ведет к повышению общественного благосостояния. Однако в нашей работе мы доказали, что это не всегда так. Есть случаи, когда увеличение пропускной способности линий может снижать благосостояние населения", - сказал профессор энергетических систем Сколтеха Давид Позо, один из авторов исследования.

Ученые собрали и проанализировали информацию о взаимосвязях в инвестициях в энергетику и доказали, что упреждающее развитие сетей и активное расширение генерирующих мощностей на самом деле наносит больший ущерб общественному благосостоянию, чем нехватка инвестиций.

"Наши выводы особенно актуальны для больших энергетических систем с разветвленными сетями, в которых генерация находится в руках нескольких крупных энергокомпаний. С этой точки зрения, наши результаты могут быть использованы при планировании развития энергосетей в России", - добавил Позо.