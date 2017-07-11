Ученые исследуют теплые течения севера Баренцева моря на борту АПУ-2017

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 11 июля. /ТАСС/. Ученые планируют провести исследования течений северной части Баренцева моря в ходе экспедиции Арктического плавучего университета-2017 (АПУ), которая проходит с 8 по 28 июля. Об этом в ходе рейса на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" сообщила ТАСС ведущий инженер-аспирант Арктического и Антарктического НИИ Анна Весман.

"В северной части Баренцева моря течения плохо изучены, западная часть изучена лучше. На севере проводилось мало измерений, по большей части в советское время, они не очень точные. Новые данные существенно улучшат картину распределения течений, улучшат моделирование в том районе. (…) У нас есть возможность узнать что-то действительно новое об этих течениях", - сказала Весман.

Она пояснила, что в предыдущие годы в ходе изучения распределения атлантических вод на севере Баренцева моря были найдены несколько разных веток течений. "Мы планируем повторять их разрезы, около 20 точек в каждом разрезе. Там течения теплые по арктическим меркам. Атлантическая водная масса - это вода с температурой не больше трех градусов, по меркам Арктики больше трех градусов - это уже тепло, и она более соленая", - отметила Весман.

Об экспедиции

Арктический плавучий университет (АПУ) - научно- образовательный проект, целью которого является сохранение арктической экосистемы и обеспечение устойчивого развития Арктического региона для будущих поколений. В его рамках проводятся морские экспедиции на научно-исследовательском судне (НИС) "Профессор Молчанов". Во время экспедиций ученые проводят комплексный мониторинг состояния окружающей среды Арктики. Собранные данные позволяют улучшать методики прогнозирования погоды.

Девятая экспедиция АПУ отправилась из Архангельска на Землю Франца-Иосифа 8 июля. В ее состав вошли 58 человек, больше половины из них - иностранцы, представители Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии. Рейс планируется завершить 28 июля в Архангельске.