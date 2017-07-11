Потомок этнографа Миклухо-Маклая организовал экспедицию по следам предка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Потомок этнографа и гуманиста Николая Миклухо-Маклая Николай Миклухо-Маклай - младший организовал экспедицию на Берег Маклая (Папуа - Новая Гвинея). Одна из ее целей - познакомить современных жителей острова с коллекцией предметов, собранных здесь Миклухо-Маклаем в XIX веке и хранящихся в Кунсткамере.

"Мы проведем в экспедиции 16 дней в сентябре - октябре 2017 года и привезем с собой изображения предметов быта, которые собрал здесь Миклухо-Маклай и передал на хранение в Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) ", - сообщил во вторник журналистам Николай Миклухо-Маклай - младший, директор Фонда сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая.

Вместе с ним в экспедицию отправится сотрудница Кунсткамеры Арина Лебедева, доцент кафедры этнологии МГУ Андрей Туторский. "Мы покажем сегодняшним жителям Берега Маклая изображения предметов обихода их предков - якорь из корней деревьев, и надеемся взамен получить информацию, как они использовались, а может быть - используются и в наши дни", - отметила Лебедева. Изображения уже приготовлены в выставочном варианте с паспарту - участники экспедиции покажут их и в формате выставки.

Собранная Миклухо-Маклаем коллекция сейчас не экспонируется в Кунсткамере из-за нехватки выставочных площадей, - заметила Арина Лебедева. Поэтому экспедиционный проект - это редкая возможность увидеть находки Миклухо-Маклая в Папуа - Новой Гвинее.

На Берегу Маклая путешественники планируют оказаться 20 сентября, как раз в день первой высадки здесь великого российского этнографа. "Меня ожидает волнительный момент - встреча с потомками того самого мальчика Туя, который первым завязал знакомство, а затем и дружбу с Маклаем. Эти люди - хранители легенд о нем", - отметил организатор экспедиции.

Холодильник, генератор и школа

Экспедиция отправляется на Берег Маклая не с пустыми руками. Жители деревни Бонго попросили привезти им в качестве подарка холодильник. "Здешние воды богаты тунцом. Его ловят на еду, но сохранить не могут", - отметил Миклухо-Маклай-младший.

Также путешественники привезут с собой электрогенератор для устройства освещения в местной начальной школе примерно на 30 детей, которая с 2014 года носит имя Миклухо-Маклая. Для сэра Питера Бартера, члена местного парламента, с которым экспедиция координирует свои планы, решили приготовить набор письменных принадлежностей из уральского малахита.

Организатор экспедиции сообщил, что в сборе гуманитарной помощи для местного населения может поучаствовать каждый россиянин - это поможет ощутить сопричастность к начинанию Миклухо-Маклая, одного из немногих исследователей и путешественников в истории, кому удалось наладить добрые и уважительные отношения с аборигенами.

Ученые шутят, что в районе Океании и на острове Папуа - Новая Гвинея семьи имеют необычную структуру: "папа, мама, три ребенка и антрополог", - рассказала Арина Лебедева, проиллюстрировав притягательность этих мест для ученых. По ее словам, эти места особенно интересны тем, что здесь не было великого переселения народов, бомбардировок, геноцида и прочих потрясений, которые пережили развитые страны. Поэтому люди здесь живут в неразрывной связи с традициями предков и собственными корнями.

Вторая причина притягательности региона для ученых: здесь сконцентрированы около 800 языков, это 10% всех языков мира. "Причина сохранения языкового многообразия проста: в Океании языки сохраняются благодаря изолированности поселений на отдельных атоллах, а в Папуа - Новой Гвинее изолирующим фактором является сильно пересеченная местность", - пояснила Лебедева.

Туторский рассказал, что в деревне на Берегу Маклая говорят на трех языках: "ток-плес (местное наречие, характерное только для этого поселения), ток-писин (государственный язык Папуа - Новой Гвинеи) и на английском". Арина Лебедева говорит, что пока не очень представляет себе язык, на котором участники экспедиции будут общаться с местным населением, но сказала о готовности использовать язык жестов и рисунки.