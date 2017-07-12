Госдума рассмотрит в основном чтении законопроект об изменении порядка выборов главы РАН

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором, основном чтении законопроект об изменении порядка выборов президента Российской академии наук (РАН). Инициатива была внесена группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем профильного комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

Документ предусматривает согласование кандидатов на пост президента РАН с правительством России, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Предполагается, что главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН, указывают авторы в сопроводительных материалах.

Ко второму чтению законопроекта поступили поправки, в соответствии с которыми снимается ограничение до трех человек на число кандидатов в президенты РАН, которое было зафиксировано в первоначальной редакции инициативы. Еще одна поправка предусматривает, что, если правительство согласовало менее двух кандидатов на должность президента академии, или ни один из одобренных кабмином кандидатов не получил более 50% от общего числа голосов общего собрания членов РАН, или все кандидаты снялись с выборов, выборы признаются несостоявшимися, поэтому назначается повторное голосование.

Как отмечал ранее Никонов, "необходимость принятия закона вызвана в значительной степени той коллизией, которая возникла в академии, оказавшейся сейчас обезглавленной". Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры.

По мнению Никонова, данным законопроектом предусматривается явное повышение статуса президента академии, поскольку избранная кандидатура общим собранием РАН будет утверждаться, назначаться на должность президентом РФ, что "придаст вес этой должности". Общее собрание РАН запланировано на 25 сентября.