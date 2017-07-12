Томские ученые совместно с коллегами из Швеции изучат воздействие углерода на климат

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно со специалистами Лундского университета (Швеция) совместно проведут исследования по влиянию углеродного баланса на климат, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Для проведения исследований по изучению влияния углеродного баланса на климат будет создан консорциум, в который войдут ТГУ и Лундский университет. К исследованиям ТГУ планирует привлечь своих партнеров - исследователей из Сибирской сети по изучению изменений окружающей среды SecNet из Барнаула, Якутска. Консорциум формируется для получения гранта от Шведской академии наук для изучения изменений климата и баланса углерода в атмосфере", - говорится в сообщении.

По словам директора Центра международного научного сотрудничества ТГУ Ольги Шадуйко, шведские ученые изучают процессы накопления в воздухе углекислого газа: что влияет на его увеличение и уменьшение, за счет каких объектов и на каких территориях возникает дисбаланс. Подробные знания о том, как климат и деятельность человека влияют на источники и поглотители парниковых газов, нужны для эффективных решений, необходимых для борьбы с изменением климата.

"Точками сбора такой информации покрыта вся Европа и часть американского континента, самые восточные точки находятся в Чехии и Польше. Россия, Сибирь остаются неохваченными, однако такая огромная территория влияет на баланс углерода в северном полушарии, и это надо изучать комплексно", - сказал Шадуйко.