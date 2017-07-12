Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Томские ученые совместно с коллегами из Швеции изучат воздействие углерода на климат

Наука
12 июля, 7:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Результатом подобных исследований могут стать эффективные решения, необходимые для борьбы с изменением климата

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно со специалистами Лундского университета (Швеция) совместно проведут исследования по влиянию углеродного баланса на климат, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Для проведения исследований по изучению влияния углеродного баланса на климат будет создан консорциум, в который войдут ТГУ и Лундский университет. К исследованиям ТГУ планирует привлечь своих партнеров - исследователей из Сибирской сети по изучению изменений окружающей среды SecNet из Барнаула, Якутска. Консорциум формируется для получения гранта от Шведской академии наук для изучения изменений климата и баланса углерода в атмосфере", - говорится в сообщении.

По словам директора Центра международного научного сотрудничества ТГУ Ольги Шадуйко, шведские ученые изучают процессы накопления в воздухе углекислого газа: что влияет на его увеличение и уменьшение, за счет каких объектов и на каких территориях возникает дисбаланс. Подробные знания о том, как климат и деятельность человека влияют на источники и поглотители парниковых газов, нужны для эффективных решений, необходимых для борьбы с изменением климата.

"Точками сбора такой информации покрыта вся Европа и часть американского континента, самые восточные точки находятся в Чехии и Польше. Россия, Сибирь остаются неохваченными, однако такая огромная территория влияет на баланс углерода в северном полушарии, и это надо изучать комплексно", - сказал Шадуйко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
2
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
3
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Сын Трампа назвал встречу с юристом из РФ потерей времени
7
В России вступили в силу новые правила перевозки детей
Темы дня
Реклама