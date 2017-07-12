Сибирские ученые приступили к поиску новых месторождений алмазов в Архангельской области

Каррера предпочел бы провести матч за Суперкубок России на час-полтора раньшеСпорт 12 июля, 12:56
Определен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на шоссеСпорт 12 июля, 12:51
Трехкратный призер ОИ Забелинская выступит на чемпионате Европы по велошоссе в ДанииСпорт 12 июля, 12:45
Каррера: российский футбол должен сокращать количество легионеров, если хочет развиватьсяСпорт 12 июля, 12:42
Каррера: "Спартак" не может себе позволить промахнуться с выбором новых футболистовСпорт 12 июля, 12:36
Статус "Неограниченно свободный агент" присвоен 25 игрокам АНО ОХК "Динамо"Спорт 12 июля, 12:36
Каррера: "Спартак" должен забыть прошлый сезон перед матчем за Суперкубок РоссииСпорт 12 июля, 12:33
Сергей Полонский приговорен к 5 годам колонии и освобожден от наказанияПроисшествия 12 июля, 12:26
РЖД и ФТС подписали план по поэтапному переводу взаимодействия в электронный вид к 2020 г.Транспорт 12 июля, 12:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) Сибирского отделения (СО) РАН при поддержке Российского научного фонда (РНФ) начали масштабное исследование минералов для поиска новых алмазных месторождений в Архангельской области. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель проекта, научный сотрудник ИГМ СО РАН Елена Щукина.
"Мы отобрали в северо-восточной и юго-западной частях Архангельской области 8 тыс. образцов минералов-спутников алмазов, среди них - пироп и оливин. Предварительные результаты позволяют говорить о том, что в регионе существуют новые, ранее не обнаруженные алмазоносные объекты. С помощью комплексного исследования минералов мы получим данные о литосферном строении мантии потенциальных участков добычи и оценим их алмазоносность", - сказала она.
Планируется, что полученные результаты будут использованы при поисковых и прогнозных работах в арктических территориях Архангельского региона. "Также полученные данные внесут определенный вклад в изучение глубинного строения и эволюции литосферной мантии Архейских кратонов (древних платформ - прим. ТАСС)", - добавила Щукина.
По словам ученой, сейчас добыча и поиск алмазов ведутся компаниями "Севералмаз" (входит в АК "Алроса") и "Архангельскгеолдобыча" в пределах Архангельской алмазоносной провинции, которая остается одной из самых плохо изученных кимберлитовых провинций мира. В регионе открыты и разрабатываются два крупных месторождения, Ломоносовское и имени Гриба, всего известно более 100 потенциально алмазоносных магматических объектов. Проект поддержан РНФ в рамках конкурса президентской программы.