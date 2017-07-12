Сибирские ученые приступили к поиску новых месторождений алмазов в Архангельской области

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) Сибирского отделения (СО) РАН при поддержке Российского научного фонда (РНФ) начали масштабное исследование минералов для поиска новых алмазных месторождений в Архангельской области. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель проекта, научный сотрудник ИГМ СО РАН Елена Щукина.

"Мы отобрали в северо-восточной и юго-западной частях Архангельской области 8 тыс. образцов минералов-спутников алмазов, среди них - пироп и оливин. Предварительные результаты позволяют говорить о том, что в регионе существуют новые, ранее не обнаруженные алмазоносные объекты. С помощью комплексного исследования минералов мы получим данные о литосферном строении мантии потенциальных участков добычи и оценим их алмазоносность", - сказала она.

Планируется, что полученные результаты будут использованы при поисковых и прогнозных работах в арктических территориях Архангельского региона. "Также полученные данные внесут определенный вклад в изучение глубинного строения и эволюции литосферной мантии Архейских кратонов (древних платформ - прим. ТАСС)", - добавила Щукина.

По словам ученой, сейчас добыча и поиск алмазов ведутся компаниями "Севералмаз" (входит в АК "Алроса") и "Архангельскгеолдобыча" в пределах Архангельской алмазоносной провинции, которая остается одной из самых плохо изученных кимберлитовых провинций мира. В регионе открыты и разрабатываются два крупных месторождения, Ломоносовское и имени Гриба, всего известно более 100 потенциально алмазоносных магматических объектов. Проект поддержан РНФ в рамках конкурса президентской программы.