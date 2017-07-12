Ученые измерят выделение парниковых газов из почв арктических островов

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 12 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" с 8 по 28 июля измерят на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа так называемое "дыхание почв". Как рассказал ТАСС участник рейса, заведующий отделом географии и эволюции почв института географии РАН Сергей Горячкин, будут проводиться замеры количества углекислого газа и метана, которое выделяется с поверхности почв.

"Это измерение количества диоксида углерода или углекислого газа, сколько его выделяется с поверхности почв. Дело в том, что в почве внутри "дышат" два компонента: во-первых, корни растений, во-вторых, микроорганизмы, которые разлагают, грубо говоря, поедают эти самые органические остатки, тем самым выбрасывают, как и мы, СО2 в атмосферу. Кроме СО2 есть газ метан (СН4 - прим. ТАСС). Его выделение в основном происходит в условиях затрудненного дренажа, в переувлажненных условиях, чего немало в высокой Арктике", - сказал Горячкин.

Углекислый газ и метан являются парниковыми газами, поэтому их оценка важна для понимания процессов изменения климата. "Поэтому, чтобы хорошо смоделировать все, что происходит с атмосферой, эти измерения очень важны. Они не такие простые и вообще требуют времени, поэтому любое измерение в таких экстремальных условиях очень важно. И здесь практический эффект абсолютно понятен, это практический путь к прогнозу серьезных изменений, что происходит с окружающей средой", - пояснил собеседник агентства.

На севере Новой Земли эти исследования будут проводиться впервые. На Земле Франца-Иосифа такие измерения делали до этого только на острове Нортбрука. "Каждое измерение сопровождается измерением температуры и влажности. Для каждого региона стараемся построить свою модель, сколько СО2 и метана выходит за год. Эти процессы очень важны, и Арктика - одна из болевых точек, она больше всех теплеет", - сказал Горячкин.