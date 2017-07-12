Ученые: стресс у детей может приобретать токсичные свойства и вызывать изменения мозга

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Постоянные стрессовые ситуации у детей могут приобретать токсичные свойства и вызывать изменения мозга, негативно влияющие на результаты в учебе, а во взрослой жизни - способствующие развитию серьезных заболеваний. С таким предположением выступила группа исследователей американского Национального центра изучения воздействия травматического стресса на детей.
Эксперты не располагают данными о том, как много детей подверглись токсичному воздействию стресса, но установили, что огромное число людей живет в условиях, позволяющих причислить их к "группе риска".
Согласно проведенному центром исследованию, каждый четвертый ребенок в США к 16 годам переживает хотя бы один серьезный травматический случай, включая насилие в семье или на улице. Каждый пятый юный американец переносит к этому возрасту не менее двух таких травматических случаев, и ему фактически гарантированы проблемы с учебой, здоровьем или при общении с окружающими.
Авторы исследования представили также федеральные данные, из которых следует, что почти 50% несовершеннолетних в стране проживают в семьях, находящихся на или за чертой бедности, что, по мнению аналитиков, не способствует укреплению детской психики.
В качестве еще одного фактора, способствующего развитию токсичности стресса у детей, ученые назвали наметившийся с 2011 года в стране устойчивый рост числа несовершеннолетних, переданных на воспитание в чужие семьи. В 2015 году (последние имеющиеся данные) число таких детей в США достигло почти 430 тыс.
Ученые пока не могут предложить каких-либо рецептов противодействия выявленной опасной мутации стрессового воздействия на детей.