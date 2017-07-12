Ученые обнаружили фрагмент зуба одного из трогонтериевых слонов, найденных в Пермском крае

ПЕРМЬ, 12 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Московские палеонтологи обнаружили пластину зуба одного из двух трогонтериевых слонов, вымерших более 200 тыс. лет назад и найденных на одном местонахождении в Пермском крае. Первая и возможно единственная в этом сезоне находка была сделана в среду во время общения ученых с журналистами на месте раскопок в Оханском районе Прикамья, сообщает ТАСС.

"Пока мы с вами общались, у нас появилась первая в этом сезоне находка - пластина зуба трогонтериевого слона. Пока непонятно, какого именно из двух обнаруженных на этом месте слонов", - сообщил журналистам научный руководитель раскопок, старший научный сотрудник палеонтологического института РАН (Москва) Евгений Мащенко.

Экспедиция на местонахождение трогонтериевого слона началась в этом году 4 июля, однако из-за проливных дождей ученым не удавалось добраться до костеносного слоя и начать собственно раскопки. По словам директора Пермского краеведческого музея Ольги Юдиной, "фактически настоящая экспедиция начинается только сегодня, когда настала солнечная погода".

Мировая сенсация

Обнаруженное в Пермском крае местонахождение трогонтериевых слонов является мировой сенсацией, сообщила ТАСС на раскопках заведующая сектором естественно- исторических коллекций и руководитель камеральной обработки материала с места раскопок Лариса Жужгова.

"Это мировая сенсация, этот статус никто не оспаривает. Дело в том, что то животное, которое мы ищем, - это предок шерстистого мамонта, таких скелетов найдено очень мало. На других местонахождениях находили отдельные части скелетов, а у нас здесь практически целый скелет одного трогонтериевого слона и скелет второго трогонтериевого слона. В мире таких местонахождений нет, чтобы было два животных одного редкого вида, о котором мы практически ничего не знаем", - сказала Жужгова.

Она также добавила, что уникальность этому местонахождению придает и тот факт, что рядом со скелетами древних слонов, вымерших более 200 тыс. лет назад, были обнаружены кости и других млекопитающих того же периода. "Рядом со слоном мы нашли еще несколько млекопитающих. Теперь мы называем это место комплексным местонахождением плейстоценовых млекопитающих. Оно, конечно, уникальное в мире", - пояснила ученый.

Как пояснил ТАСС Мащенко, над изучением находок с пермского местонахождения трогонтериевого слона сейчас работают ведущие исследовательские университеты мира. В частности, специалист из Кельнского университета изучает пыльцу растений, которые росли в то время на этом месте, а точной датировкой периода находки занимается Университет Гронингена в Нидерландах.

"Думаю, что уже в следующем году какие-то предварительные данные нашей работы будут скомпонованы, и по этим результатам будет сделана научная публикация", - сообщил Мащенко.

Полевые работы

Кости трогонтериевого слона были обнаружены в Оханском районе Пермского края в 2010 году, их заметили местные рыбаки, когда на обрушившемся берегу реки Камы показались части бивней животного. В 2011 и 2012 годах ученые провели два разведовательных выезда на местонахождение древнего животного, а с 2013 года, когда Пермский краеведческий музей получил лицензию на проведение раскопок, начались системные работы на этом участке.

"Из предварительного изучения костных остатков, которые были здесь найдены, мы можем сделать вывод, что здесь находятся два разновозрастных слона. Одному животному было около 45 лет, мы достоверно знаем, что это взрослый самец. Второй слон гораздо старше - 50-55 лет, нам только предстоит выяснить, какого пола это второе животное", - сказала Жужгова.

Ученые полагают, что на местонахождении в Оханском районе Прикамья находится полный скелет как минимум одного трогонтериевого слона. Сейчас из всего скелета этого животного, по словам Мащенко, найдено 40% костей. "Если мы найдем хотя бы 80% скелета, мы сможем говорить о том, чтобы сделать монтаж на металлической конструкции", - пояснил палеонтолог.

Трогонтериевый слон

Трогонтериевый слон (Mammuthus trogontherii) - представитель семейства слоновых, предок мамонта, обитавший на Земле в эпоху соответствующую концу раннего и среднего плейстоцена, приблизительно от 1,7 млн до 200 тыс. лет назад. Слон по размеру превосходил мамонта в среднем в 1,5 раза. Другое название этого животного - степной мамонт.

Своим названием трогонтериевый слон обязан другому вымершему животному эпохи плейстоцена - бобру трогонтерию. Само слово "трогонтерий" происходит от греческого глагола "троки" - грызть и существительного "терий" - млекопитающее.

На сегодняшний день, как пояснил Мащенко, в музеях мира хранятся всего пять неполных скелетов трогонтериевого слона, при этом в экспозициях находятся только три из них.