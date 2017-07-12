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Саратовские ученые получили 120 млн руб. на создание искусственного интеллекта роботов

Наука
12 июля, 20:26 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 12, июля. /ТАСС

По словам руководителя проекта Александра Храмова, задача ученых - создать совершенно новую интеллектуальную систему управления роботом, которая наделит его умениями, свойственными человеку

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САРАТОВ, 12 июля. /ТАСС/. Команда ученых Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина получила грант 120 млн руб. от Российского научного фонда на разработку искусственного интеллекта антропоморфных (человекоподобных) роботов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СГТУ.

"Ученые СГТУ совместно с коллегами из других научных организаций разработают самообучающиеся адаптивные интеллектуальные системы для биоморфной и антропоморфной робототехники. Проект, в рамках которого будет вестись исследование, победил в конкурсе президентской программы Российского научного фонда. В течение четырех лет Фонд выплатит порядка 120 млн руб.", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что исследования будут вестись совместно с учеными из других регионов - ведущими исследователями из Саратовского филиала Института радиотехники и электроники РАН и Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

Робот с возможностью самообучения и анализа

По словам руководителя проекта, профессора СГТУ Александра Храмова, задача ученых - создать совершенно новую интеллектуальную систему управления роботом, которая наделит его многими умениями, свойственными человеку.

"В своих исследованиях мы используем методы и подходы физики, нелинейной динамики, нейронауки, искусственного интеллекта, теории сложных сетей и машинного обучения. Интеллект, который мы предполагаем создать, должен быть самообучаем и уметь анализировать большой объем данных, принимая решения в реальном времени", - рассказал Храмов.

Исследователи не планируют останавливаться только на создании "начинки" - интеллекта робота. В их планах также - развить современную экспериментальную робототехническую базу. То есть, антропоморфные манипуляторы, настоящего человекоподобного робота, а также систему его управления с копирующим экзоскелетом.

Поддержка бизнеса

Интерес к подобным разработкам активно проявляет и бизнес в области наукоемкого производства. По словам Храмова, индустриальным партнером проекта стал АО "Завод лабораторного оборудования "Мехатроника и робототехника", расположенный в Магнитогорске Челябинской области. Предприятие намерено также вкладываться в разработки.

"За четыре года предприятие планирует вложить в исследования 20 млн руб., а в дальнейшем использовать результаты проекта саратовских ученых в производстве новых мехатронных систем для образования, сферы услуг и оборонно-промышленного комплекса", - сказал профессор.

Он отметил, что "отдельные предложения по использованию полученных результатов будут учтены при проектировании самообучающихся интеллектуальных систем для управления антропоморфными роботами и будут внедряться в существующие разработки Магнитогорского завода и других предприятий Южно-Уральского промышленного кластера "Робототехника и человеко- машинный интерфейс".

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