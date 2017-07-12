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В США Hyperloop One провела первые испытания в вакууме базовых систем скоростного поезда

Наука
12 июля, 22:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Платформу разогнали до скорости более 112 км в час, в будущих испытаниях скорость увеличат до 400 км в час

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Hyperloop One впервые протестировала в условиях технического вакуума базовые элементы разрабатываемого ею сверхскоростного поезда. Об этом сообщил в среду ТАСС один из основателей фирмы и президент ее технологического отдела Джош Гайгел.

160 метров за пять секунд

Испытания прошли 12 мая текущего года в комплексе DevLoop в штате Невада, однако объявили о них только сейчас. DevLoop - это огромный трубопровод, который установлен на эстакаде в пустыне. "Общая протяженность тоннеля - 500 метров, его диаметр - 3,3 метра", - пояснил Гайгел.

Основная часть теста продолжалась лишь 5,3 секунды. В тоннель, из которого был выкачен почти весь воздух, поместили специальную мобильную платформу, после привели ее в движение. "Она немногим больше 7 метров в длину, - отметил Гайгел. - Во время первых наших испытаний она преодолела в общей сложности 160 метров".

Платформу разогнали до скорости более 112 км в час. В будущих испытаниях скорость увеличат до 400 км в час.

Данная платформа, как планируется, в перспективе станет ходовой частью сверхскоростного поезда Hyperloop. На нее, как пояснил Гайгел, можно установить контейнер для перевозки грузов или пассажирский вагон. В среду компания также впервые опубликовала фотографии одного из таких вагонов под названием XP-1, сконструированного из алюминия и углеродного волокна. Его планируется применять при дальнейших испытаниях.

Система заработала

Гайгел уточнил, что в течение последних двух с половиной лет компания тестировала независимо друг от друга отдельные элементы системы, в том числе воздушные подушки и управление. "В мае 2016-го мы провели испытания с запуском системы на открытом воздухе. А теперь мы объединили их все и провели первую фазу нашей программы испытаний", - добавил он. Инженер уточнил, что в настоящее время Hyperloop One уже приступила ко второй фазе испытаний.

Председатель совета директоров Hyperloop One Шервин Пишевар сообщил ТАСС: "Главное достижение, о котором мы заявляем сегодня, состоит в том, что мы добились того, чтобы Hyperloop заработал в полном масштабе. Именно это мы и сделали в Неваде".

Перспективы в России

Проект поезда Hyperloop был предложен в 2012 году американским инвестором Илоном Маском. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли, в которых воздух чрезвычайно разряжен, с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 км в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. За реализацию проекта взялась компания, впоследствии названная Hyperloop One.

По заявлениям разработчиков, затраты на проект будут намного ниже, чем при строительстве железной дороги с поездами на магнитной подушке. Маск ранее заявлял, что считает реалистичным построить Hyperloop между калифорнийскими городами Лос-Анджелес и Сан-Франциско в течение 10 лет приблизительно за 6 млрд долларов.

В России в качестве пилотного проекта рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино.

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