Археологи при изучении древнего кургана в Крыму обнаружили саркофаг со скелетом подростка

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили саркофаг со скелетом подростка при изучении в Крыму крупного кургана "Госпитальный", первые захоронения в котором относятся к IV веку до нашей эры, временам расцвета древнегреческого Боспорского царства. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Института археологии РАН.

"Самыми древними оказались два погребения под насыпью кургана, два каменных ящика, перекрытые плитами. Одно захоронение был полностью разграблено еще в древности, а в другом был деревянный саркофаг, украшенный гипсовыми орнаментальными накладками, со скелетом подростка внутри. Деревянный саркофаг был раздавлен и частично разложился, а частично распался на детали", - говорится в сообщении.

Рядом с погребенным археологи нашли многочисленные предметы, связанные с занятием спортом: 10 алабастров - сосудов для масла, которое использовалось при тренировках и соревнованиях, стригель - серповидный скребок для очистки тела атлета от масла, пота и грязи, а также для массажа после соревнований, 150 игральных костей-астрагалов, уточнили в пресс-службе.

"Особо примечателен расписной краснофигурный кувшин для вина - пелика, так называемого керченского стиля, - добавили в вузе. - Судя по этим находкам, во второй половине IV века до н. э. здесь был погребен подросток 12 лет, который еще не успел обзавестись семьей, не воевал, но, возможно, подавал надежды в спорте".

Исследование кургана "Госпитальный" проходит в Крыму впервые за 120 лет. Курган расположен в юго-восточной части Керчи, получил свое название по расположенному вблизи бывшему военному госпиталю. В Институте археологии отметили, что курган попал в зону строительства трассы к будущему Керченскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией.

"Раскопки курганов подобных размеров не проводились в Крыму более 120 лет. Впервые они осуществлены комплексно, на современном научном уровне. В работах, помимо археологов, принимали участие антропологи, палеозоологи, палинологи, реставраторы и др. Мы получили важную информацию о погребальном обряде представителей боспорской знати, погребальных сооружениях Боспора и технике их строительства, о материальной культуре Боспорского царства", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника отдела скифо-сарматской археологии института Ирины Рукавишниковой.