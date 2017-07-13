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Кабмин включил в число задач РАН мероприятия для популяризации науки

Наука
13 июля, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В соответствии с документом, академия наук должна организовывать культурно-массовые, научные и иные мероприятия, а также организует библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

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Здание РАН РФ

Здание РАН РФ

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым внесены изменения в устав Российской академии наук. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, пункт устава РАН, который содержит основные виды деятельности Академии в пределах государственного задания, дополнен рядом положений. В частности, теперь РАН в числе основных задач "организует культурно-массовые, научные и иные мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду науки, научных знаний, достижений науки и техники, а также участвует в них". Кроме того, Академия с уточнением в уставе "организует библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание".

По уставу, РАН осуществляет экспертизу научно-технических программ, оценку результатов деятельности государственных научных организаций или проектов, созданных за счет средств федерального бюджета, участвует в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, охраны интеллектуальной собственности, готовит доклады для президента РФ и правительства о состоянии фундаментальных наук в РФ и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными. РАН также разрабатывает предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных наук и поисковых научных исследований, представляет российских ученых в международных научных союзах и их органах управления, участвует в деятельности других международных научных организаций, осуществляет редакционно-издательскую деятельность, в том числе издает научные монографии, учреждает и издает научные журналы, в которых опубликовываются результаты научных исследований, проводимых российскими учеными, создает научные, экспертные, координационные советы, комитеты и комиссии по важнейшим направлениям развития науки и техники.

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