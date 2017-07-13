Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ и Германия "поделят пополам" небо для изучения его с помощью орбитального телескопа

Наука
13 июля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Наблюдения будут вестись с помощью аппарата eRosita, установленного на спутнике "Спектр-РГ"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские и немецкие ученые при изучении Вселенной с помощью орбитального рентгеновского телескопа eRosita на спутнике "Спектр-РГ" договорились разделить небо пополам, чтобы не составить друг другу конкуренции, сообщил ТАСС научный руководитель проекта с российской стороны, научный руководитель отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН академик Рашид Сюняев.

"По соглашению между Роскосмосом и Германским центром авиации и космонавтики астрономы российского и немецкого консорциумов будут иметь равные права на данные телескопа eRosita. В рамках обзора всего неба российский консорциум ученых имеет приоритет в научном анализе на одной половине небесной сферы - по одну сторону линии, соединяющей северный и южный полюса Галактики и проходящей через ее центр, где находится ближайшая к нам сверхмассивная черная дыра массой в четыре миллиона масс Солнца, а немецкий консорциум - на другой", - рассказал ученый.

"Нам предстоит непростая ситуация: весь мир будет видеть, как справляются со своими равнозначными порциями данных с одного и того же прибора российские ученые и их немецкие коллеги. Важно, чтобы российские группы, ответственные за обработку данных и их интерпретацию, хорошо подготовились за год до начала работы с реальными данными: были оснащены необходимыми компьютерами, привлекли и обучили способных студентов и аспирантов лучших университетов страны", - напомнил Сюняев.

Проект России и Германии

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" - это крупнейший совместный проект России и Германии в области астрофизики. Космический аппарат, построенный в НПО им. С. А. Лавочкина, включает в себя два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Мюнхен, Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Запуск "Спектра-РГ" запланирован на сентябрь 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон" и разгонного блока "ДМ". Аппарат отправят в точку либрации (равного воздействия гравитационных и центробежных сил) системы Солнца - Земля, расположенную на расстоянии 1,5 млн километров от Земли. Эта точка, по словам Сюняева, хорошо подходит для проведения длительных обзоров всего неба, так как Солнце, Земля и Луна всегда будут находиться по одну сторону от космического аппарата.

Ученый пояснил, что за полгода работы обсерватория сможет построить карту всего неба в рентгеновских лучах. Всего предусматривается построение восьми таких карт за четыре года, чтобы объединить их в одну высокоточную карту видимой Вселенной, а также следить за переменностью во времени миллионов небесных тел, ярких в рентгеновских лучах.

Следующие три года работы космической обсерватории будут использованы для детального изучения отдельных объектов во Вселенной. При этом Россия и Германия получат половину наблюдательного времени, которое будет распределено по заявкам астрономов и астрофизиков обеих стран. Предполагается детально исследовать свойства темной энергии, обнаружить около 3 млн сверхмассивных черных дыр и около 100 тыс. скоплений галактик, три четверти массы каждой из которых составляет невидимое в электромагнитных лучах темное вещество, проявляющее себя лишь своей гравитацией.

"Мы надеемся построить карту "Локального Пузыря", образовавшегося вблизи Солнечной системы в результате взрывов сверхновых звезд, погибших за последние несколько миллионов лет, увидеть следы взаимодействия "солнечного ветра" с межзвездным газом и отражение рентгеновского излучения солнечных вспышек кометами и атмосферами планет", - рассказал Сюняев.

В будущем все полученные с помощью "Спектра-РГ" данные будут открыты для ученых всего мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
2
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
3
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Порошенко призвал ЕС перейти к активной политике по возвращению Крыма Украине
6
Возгорание в магазине "Дикси" на востоке Москвы ликвидировано
7
Россия переходит на национальные кредитные рейтинги
Темы дня
Реклама