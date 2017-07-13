РФ и Германия "поделят пополам" небо для изучения его с помощью орбитального телескопа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские и немецкие ученые при изучении Вселенной с помощью орбитального рентгеновского телескопа eRosita на спутнике "Спектр-РГ" договорились разделить небо пополам, чтобы не составить друг другу конкуренции, сообщил ТАСС научный руководитель проекта с российской стороны, научный руководитель отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН академик Рашид Сюняев.

"По соглашению между Роскосмосом и Германским центром авиации и космонавтики астрономы российского и немецкого консорциумов будут иметь равные права на данные телескопа eRosita. В рамках обзора всего неба российский консорциум ученых имеет приоритет в научном анализе на одной половине небесной сферы - по одну сторону линии, соединяющей северный и южный полюса Галактики и проходящей через ее центр, где находится ближайшая к нам сверхмассивная черная дыра массой в четыре миллиона масс Солнца, а немецкий консорциум - на другой", - рассказал ученый.

"Нам предстоит непростая ситуация: весь мир будет видеть, как справляются со своими равнозначными порциями данных с одного и того же прибора российские ученые и их немецкие коллеги. Важно, чтобы российские группы, ответственные за обработку данных и их интерпретацию, хорошо подготовились за год до начала работы с реальными данными: были оснащены необходимыми компьютерами, привлекли и обучили способных студентов и аспирантов лучших университетов страны", - напомнил Сюняев.

Проект России и Германии

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" - это крупнейший совместный проект России и Германии в области астрофизики. Космический аппарат, построенный в НПО им. С. А. Лавочкина, включает в себя два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Мюнхен, Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Запуск "Спектра-РГ" запланирован на сентябрь 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон" и разгонного блока "ДМ". Аппарат отправят в точку либрации (равного воздействия гравитационных и центробежных сил) системы Солнца - Земля, расположенную на расстоянии 1,5 млн километров от Земли. Эта точка, по словам Сюняева, хорошо подходит для проведения длительных обзоров всего неба, так как Солнце, Земля и Луна всегда будут находиться по одну сторону от космического аппарата.

Ученый пояснил, что за полгода работы обсерватория сможет построить карту всего неба в рентгеновских лучах. Всего предусматривается построение восьми таких карт за четыре года, чтобы объединить их в одну высокоточную карту видимой Вселенной, а также следить за переменностью во времени миллионов небесных тел, ярких в рентгеновских лучах.

Следующие три года работы космической обсерватории будут использованы для детального изучения отдельных объектов во Вселенной. При этом Россия и Германия получат половину наблюдательного времени, которое будет распределено по заявкам астрономов и астрофизиков обеих стран. Предполагается детально исследовать свойства темной энергии, обнаружить около 3 млн сверхмассивных черных дыр и около 100 тыс. скоплений галактик, три четверти массы каждой из которых составляет невидимое в электромагнитных лучах темное вещество, проявляющее себя лишь своей гравитацией.

"Мы надеемся построить карту "Локального Пузыря", образовавшегося вблизи Солнечной системы в результате взрывов сверхновых звезд, погибших за последние несколько миллионов лет, увидеть следы взаимодействия "солнечного ветра" с межзвездным газом и отражение рентгеновского излучения солнечных вспышек кометами и атмосферами планет", - рассказал Сюняев.

В будущем все полученные с помощью "Спектра-РГ" данные будут открыты для ученых всего мира.