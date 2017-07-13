Комитет Госдумы поддержал увеличение переходного периода для диссоветов МГУ и СПбГУ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал в четверг нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается продлить на год переходный период работы диссертационных советов Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов (МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ).

Ко второму чтению поступили поправки технического характера. Как указывается в сопроводительных материалах, увеличение переходного периода предлагается для "соблюдения прав соискателей ученых степеней, подготовивших диссертации в диссертационных советах, созданных на базе организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени".

"Законопроектом предлагается увеличить переходный период деятельности ранее созданных диссертационных советов до двух лет (в настоящее время этот период составляет один год - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Законом от 2016 года предусмотрено предоставление МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, а также другим организациям, перечень которых утверждается правительством России, права самостоятельно присуждать ученые степени. Новая система оставляет окончательное решение о присуждении ученой степени за вузом, старая предусматривает утверждение решения диссовета Высшей аттестационной комиссией РФ.

Закон вступил в силу 1 сентября 2016 года. Согласно ему, деятельность диссоветов, созданных до 23 мая прошлого года (дата принятия соответствующих поправок в закон), на базе МГУ и СПбГУ должна завершиться не позднее 1 сентября 2017 года. Теперь же новым законопроектом предлагается для МГУ и СПбГУ установить дату окончания переходного периода 1 сентября 2018 года.

Что касается других организаций, то деятельность созданных при них диссертационных советов "прекращается в течение года со дня включения соответствующей организации в перечень, но не ранее 1 сентября 2017 года".

Научные центры на базе вузов и НИИ

Кроме того профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о создании на базе региональных вузов или научно-исследовательских институтов (НИИ) инновационных научно-технологических центров (НТЦ). Документ был инициирован правительством России для исполнения соответствующих поручений президента.

Законопроектом предусматривается создание условий для образования и функционирования инновационных научно-технологических центров, на территории которых действует особый правовой режим и вводится необходимая инфраструктура. Решение о создании каждого НТЦ будет приниматься правительством отдельно.

Для инфраструктурного и научно-методического обеспечения центров будут созданы специальные фонды, учредителями которых будет также выступать кабмин. Функции по управлению НТЦ возложат на управляющие компании - публичные акционерные общества. Финансовое обеспечение фондов и УК, которые будут находиться под контролем правительства, будет происходить за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также иных источников.

Ко второму чтению на законопроект поступило более ста поправок, автором которых выступил глава профильного комитета Вячеслав Никонов. Часть из них уточняет ряд понятий, предлагаемых в документе, в том числе такие, как "инициатор проекта", "управляющая компания", "участник проекта". Также уточняются права, обязанности и особенности распоряжения имуществом, корректируется положение о фонде, внесены изменения в название законопроекта. Другая часть поправок, которых большинство, носит традиционный юридико-технический и лингвистический характер.

Как сообщил Никонов, данный закон планируется принять до окончания текущей весенней сессии, последнее пленарное заседание которой состоится 21 июля.