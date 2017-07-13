Ученые Урала и Сибири поддержали создание общей базы научных исследований в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Ученые Уральского и Сибирского отделений Российской академии наук (РАН) поддерживают создание общей базы и единого механизма научных исследований в Арктике, чтобы избежать дублирования и нерационального расходования средств. Об этом сообщили в четверг на расширенном заседании рабочей группы Урала и Сибири по содействию в продвижении научно-производственного потенциала в Арктике в рамках выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге.

"Нужно избежать дублирования, чтобы мы одну и ту же задачу в Арктике решали наиболее эффективным образом. Сегодня недостаточно информации о том, какие исследования проведены, какие перешли в стадию опытно-конструкторских работ, к сожалению, мы не можем сказать, что взаимодействие достаточное между структурами даже в научной среде. Только в уральском отделении РАН по арктической программе выполняется 50 проектов, в Сибири не меньшее количество, поэтому вопрос о создании некого координирующего органа, общего механизма и базы актуален", - сказал председатель президиума Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин.

Данное мнение поддерживают в соседнем сибирском отделении, предлагая сделать общую базу исследований в Арктике, проводящихся академической, институтской и корпоративной наукой.

"Есть широкий спектр научных проблем в Арктике, они сейчас решаются во многих центрах, городах. Координация, к сожалению, отсутствует, необходимо планирование научных исследований. Если мы создадим единый механизм, то получим синергетический научный эффект, который не только в экономике, но в жизни людей в арктических регионах", - отметил заместитель председателя Сибирского отделения РАН Михаил Эпов.

Основные направления исследований в Арктике

По словам Эпова, уже определены ключевые направления в научных исследованиях в Арктике. "Это вопрос глобального изменения климата, который ежедневно преломляется в нашей практическую деятельности, ведь от климатических изменений зависят проекты Северного морского пути и Северного широтного хода. Также интересен прогноз катастрофических явлений и экологической обстановки в Арктике, морская геология и геофизика, благодаря которым решается вопрос границ континентального шельфа", - уточнил Эпов.

Также стоит обратить внимание на координацию научной деятельности в области машиностроения, создания оборудования для геологоразведки. "Развитие этих отраслей невозможно без применения новых технологий, таких как проводка горизонтальных стволов скважин, беспилотная геофизика. И еще проблема, которая касается непосредственно населения, - полярная медицина и развитие сельского хозяйства на Крайнем Севере", - отметил Эпов

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин предложил создать единый механизм научных исследований в Арктике, чтобы избежать дублирования и нерационального расходования средств. По словам ямальского губернатора, для северных регионов это критически важно, потому что во многих субъектах нет академической или вузовской науки, а крупные центры находят в нескольких тысячах километрах от Арктики.

Только в летний полевой сезон на Ямале в 2017 году запланировано проведение десятков экспедиций, регион научные исследования выделят более 63 млн рублей. Например, в тундре полуострова Ямал уже установлена сеть сейсмодатчиков, которые способны прогнозировать появление новых воронок и выбросов газа. Ученые из России и Франции первыми в мире приступят к исследованию донных отложений термокарстовых озер, образующихся в результате таяния вечной мерзлоты на Ямале.

Также запланирована масштабная научно-исследовательская экспедиция "Ямал-Арктика", которая будет проходить на полуостровах Ямал и Гыдан, организатор - Межрегиональный экспедиционный центр (МЭЦ). Продолжается исследования вечной мерзлоты, кормовой базы для оленей в тундре, изучение популяции белых медведей и других животных и птиц.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна-партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство ТАСС.