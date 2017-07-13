Ученые Арктического плавучего университета изучат видовой состав круглых червей

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 13 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Ученые возьмут образцы для изучения видового состава нематод (круглые черви - прим. ТАСС) архипелага Земля Франца-Иосифа и севера Новой Земли в ходе рейса Арктического плавучего университета на научно- исследовательском судне "Профессор Молчанов". Об этом ТАСС на борту судна рассказала в четверг член экспедиции, профессор зоологии Института биоразнообразия и экосистемных исследований Болгарской академии наук Влада Пенева.

"Мы надеемся собрать пробы из разных типов местообитаний, мы хотим провести исследование морфологии нематод. Наверно, будет очень много видов, которые еще не описаны, и мы постараемся их описать, пользуясь современными методами, изучая не только их морфологию, но и их генетику. Мы полагаем, что многие из них будут эндемические, которые вообще не встречаются в других местах. Поскольку условия обитания здесь не похожи на другие, наверно, у местных нематод есть некоторые адаптации для переживания неблагоприятных условий", - сказала Пенева.

Планируется также сравнить нематоды различных островов Земли Франца-Иосифа. По словам Пеневой, скорее всего, видовой состав и численность на них будут отличаться.

Как пояснила профессор, нематоды - микроскопические, но очень многочисленные существа. Размеры их меньше миллиметра, а в одном грамме почвы их может быть до нескольких сотен. Эти круглые черви обитают практически везде: от арктических и антарктических пустынь до глубин океана.

"Нематоды занимают центральное положение в пищевой цепи, но это в обычной почве, здесь (в Арктике - прим. ТАСС) они даже находятся наверху этой пирамиды. Они, питаясь грибами и бактериями, помогают в усвоении углерода, участвуют в перемещении биогенных элементов, осуществляют регуляцию (численности - прим. ТАСС) некоторых других организмов. После грибов и бактерий они составляют большую часть биомассы в арктических почвах", - заключила участник экспедиции.

Об экспедиции

Арктический плавучий университет (АПУ) - научно-образовательный проект, целью которого является сохранение арктической экосистемы и обеспечение устойчивого развития Арктического региона для будущих поколений. В его рамках проводятся морские экспедиции на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Во время экспедиций ученые проводят комплексный мониторинг состояния окружающей среды Арктики. Собранные данные позволяют улучшать методики прогнозирования погоды.

Девятая экспедиция АПУ отправилась из Архангельска на Землю Франца-Иосифа 8 июля. В ее состав вошли 58 человек, больше половины из них - иностранцы, представители Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии. Рейс планируется завершить 28 июля в Архангельске.