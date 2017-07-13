Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Откол фрагмента ледника Ларсена в Восточной Антарктиде - рядовое событие. Фрагмент не самый большой, а ледник - не самый активный, считает заместитель начальника Российской антарктической экспедиции Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Вячеслав Мартьянов.

"Мы с коллегами долго смеялись, увидев как из рядового события - откола фрагмента шельфового ледника - пытаются сделать сенсацию", - сказал он, комментируя сообщение ученых из британского университета Суонси о том, что от Антарктиды отделился самый крупный за всю историю наблюдений айсберг.

Накануне агентство AFP сообщило, что, по данным ученых из университета Суонси, колоссальная ледяная глыба откололась от Антарктиды в результате развития трещины в шельфовом леднике Ларсен С на северо-западной оконечности континента. Толщина ледника достигает приблизительно 350 м.

По мнению ученых, он обеспечивает соединение всех шельфовых ледников Антарктиды, которые после этого тоже могут начать отделяться от континента. Представители университета Суонси полагают, что образование нового айсберга не связано с глобальным потеплением и не приведет к подъему уровня мирового океана. Однако, по их мнению, проблема состоит в том, что шельфовые ледники сдерживают сход в океан частей внутренних ледников Антарктиды. В случае, если дело дойдет до такого развития событий, уровень мирового океана может повыситься на 10 см.

Все шельфовые ледники крошатся

"Шельфовый ледник не опирается на грунт, а висит над водой, - уточнил Мартьянов. - Снега в Антарктике выпадает много, он уплотняется, спрессовывается в лед, так нарастает толща льда, и рано или поздно, более или менее крупные фрагменты шельфового ледника отламываются и сходят в море. Общая площадь шельфовых ледников Антарктиды достигает 30 тыс. кв. км".

Эксперт отметил, что "эти зоны никогда не используются для размещения станций - антарктические станции всех государств, исследующих Антарктиду, находятся на выходах горных пород, либо на куполах материковых ледников, как в центральной части континента, но никак не на шельфовых ледниках".

Говоря о фрагменте ледника Ларсена, Мартьянов заметил, что его откол еще не завершился, наметилась трещина. "Площадь откалывающегося фрагмента около 6 кв. км, а самый большой фрагмент ледника, когда либо откалывавшийся в Антарктиде, достигал 40 кв. км, и он внесен в Книгу рекордов Гиннесса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Арктическом и Антарктическом институте постоянно ведется мониторинг ледового покрова Антарктиды, и, по данным этого мониторинга, ледник Ларсена - далеко не самый активный из множества шельфовых ледников Восточной Антарктиды, расположенных в море Уэдделла и в море Росса. "Эта сенсация - мыльный пузырь", - считает эксперт.