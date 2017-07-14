Ученые ДВФУ обнаружили пестициды в организмах крупных обитателей морей Арктики

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили пестициды в организмах крупных морских обитателей северной части Тихого океана, вредные вещества попадают в Арктику из южных широт и с пищей оказываются в организме животных. Эти данные можно использовать для улучшения контроля качества рыбной продукции, сообщили в пятницу в пресс-службе ДВФУ.
"Главная цель исследования - выявить закономерности распределения токсичных веществ в организме и между организмами по трофическому уровню. Наблюдения показывают: чем выше положение животного в пищевой цепочке, тем больше в нем накапливается пестицидов. К примеру, заметное количество веществ мы обнаружили в птицах Охотского моря, которые питаются рыбой", - приводятся в сообщении слова доцента департамента пищевых наук и технологий, заведующего лабораторией пищевой биотехнологии и фармаконутрициологии Школы биомедицины ДВФУ Василия Цыганкова.
По его словам, хлорорганические пестициды изучают в университете уже несколько лет, и в последних исследованиях вещества были обнаружены в организмах (в мышцах и печени) моржей и серых китов из Берингова моря. Ученые объясняют, что пестициды попали в северные воды вместе с воздушными потоками из Южной Азии, где они используются для борьбы с малярией.
"Эти результаты можно использовать для совершенствования контроля качества рыбной продукции. Уже проведены исследования нескольких видов лосося, по итогам которых обнаружено, что больше всего вредных веществ собирают печень и молоки. Количество пестицидов также зависит от возраста рыбы. В настоящее время ученые изучают дальневосточных камбал", - говорится в сообщении.
Исследования показывают, что содержание пестицидов в дальневосточной рыбе не превышает допустимых норм, но наличие вредных веществ говорит о том, что контроль качества рыбной продукции необходим. Результаты работы ученых могут быть использованы для обновления санитарных нормативов и создания новых стандартов качества.