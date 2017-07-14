Научное судно "Академик Николай Страхов" проверит экологическое состояние Балтийского моря

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" отправилось из Калининграда в экспедицию по российскому сектору юго-восточной Балтики и Финскому заливу.

В течение двух недель ученые Атлантического отделения Института океанологии (АО ИО) РАН изучат влияние микроскопического пластика и нефтедобычи на экосистему Балтийского моря и исследуют ранее выявленную аномалию, сообщил ТАСС участник экспедиции, научный сотрудник лаборатории геоэкологии АО ИО РАН Александр Крек.

"В ходе рейса будут реализовываться несколько научных программ. <…> Основная цель - это сезонный мониторинг изменений биотических (связанных с живыми организмами - прим. ТАСС) и абиотических (неорганических - прим. ТАСС) компонентов экосистемы Балтийского моря ", - сказал он.

Основное внимание, по словам ученого, будет уделено загрязнению акватории Балтийского моря нефтью. Участники экспедиции планируют подойти к платформе D6 компании "Лукойл" и провести комплексную оценку состояния окружающей среды.

На судне будут работать лаборатории геологии и геоэкологии Атлантики. Два исследования были поддержаны грантами Российского научного фонда. Одно из них касается изучения возникновения и природы разных видов осадков, другое - свойств и перемещения по акватории Балтики микропластика (частицы пластика размером 0,5-5 миллиметров).

Кроме того, в прошлой экспедиции института на научно-исследовательском судне "Профессор Штокман" в Балтийском море была обнаружена акустическая аномалия на глубине порядка 70 метров. Ученые предполагают, что в этом месте может располагаться подводный кратер выхода газа, который образуется в осадках. "Поскольку газ этот - метан, он парниковый, изучение его оборота в воде и атмосфере достаточно важно. Планируется подробное изучение с отбором проб придонной воды и, возможно, осадков, а также картирование при помощи многолучевого эхолота", - добавил ученый.

Возвращение научного судна в Калининград запланировано на 28 июля.