Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Систему раннего выявления опасных природных явлений создадут на Ямале

Наука
14 июля, 10:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский предложил провести осенью совещание по данному вопросу и обсудить разные походы и идеи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Система раннего выявления таких опасных природных явлений, как образование воронок газового выброса, будет создана в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский.

"Самое главное - нам нужно сейчас более плотно подойти к разработке, собственно она разрабатывается уже, системы выявления, раннего предупреждения таких воронок. Может быть, осенью мы проведем круглый стол или совещание в Салехарде, или в Москве с тем, чтобы обсудить разные подходы и идеи", - сказал собеседник агентства.

По словам Титовского, в настоящее время анализируются результаты проб, собранных во время экспедиций к двум воронкам, которые были найдены на территории ЯНАО в этом году. "Особой необходимости выезжать туда расширенной экспедицией пока нет, потому что необходимые параметры уже сняты. Сейчас будут проходить лабораторные исследования", - пояснил он.

На территории автономного округа с 2014 года было найдено несколько воронок. Глубина самой известной - в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из- под земли. Летом 2017 года учеными были обнаружены еще две воронки: первая - в 34 км от села Сеяха, ее глубина в самом узком месте - более 50 метров, а вторая - в 20 км от поселка Ярута, ширина кратера - 10-15 метров.

Ранее член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский сообщал, что в настоящее время в Арктике происходит мощная дегазация. Не исключено, что многочисленные озера на Ямале имеют именно взрывное происхождение, ранее такие явления практически не исследовались.

Для прогнозирования опасных явлений в округе создана сеть сейсмодатчиков. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
2
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
3
Предполагаемого убийцу 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО
4
МиГ-35 впервые покажут на МАКС-2017
5
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
6
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
7
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
Темы дня
Реклама