Систему раннего выявления опасных природных явлений создадут на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Система раннего выявления таких опасных природных явлений, как образование воронок газового выброса, будет создана в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский.

"Самое главное - нам нужно сейчас более плотно подойти к разработке, собственно она разрабатывается уже, системы выявления, раннего предупреждения таких воронок. Может быть, осенью мы проведем круглый стол или совещание в Салехарде, или в Москве с тем, чтобы обсудить разные подходы и идеи", - сказал собеседник агентства.

По словам Титовского, в настоящее время анализируются результаты проб, собранных во время экспедиций к двум воронкам, которые были найдены на территории ЯНАО в этом году. "Особой необходимости выезжать туда расширенной экспедицией пока нет, потому что необходимые параметры уже сняты. Сейчас будут проходить лабораторные исследования", - пояснил он.

На территории автономного округа с 2014 года было найдено несколько воронок. Глубина самой известной - в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из- под земли. Летом 2017 года учеными были обнаружены еще две воронки: первая - в 34 км от села Сеяха, ее глубина в самом узком месте - более 50 метров, а вторая - в 20 км от поселка Ярута, ширина кратера - 10-15 метров.

Ранее член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский сообщал, что в настоящее время в Арктике происходит мощная дегазация. Не исключено, что многочисленные озера на Ямале имеют именно взрывное происхождение, ранее такие явления практически не исследовались.

Для прогнозирования опасных явлений в округе создана сеть сейсмодатчиков. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение.