В Центральной Германии обнаружили останки возрастом около 4,5 тыс. лет

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. В Германии при строительстве дороги в город Бойна (федеральная земля Саксония-Анхальт) рабочие обнаружили пять захоронений с телами, а также колоколовидный кубок и кремниевые наконечники для стрел. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации СМИ, возраст находки составляет 4,4 - 4,8 тысячи лет. "На сегодняшний день это уникальный случай, над каждой из могил сохранилось надгробие, - заявила руководитель проекта, профессор Сузанне Фридрих из Мюнхенского университета. - Возможно, у каждой могилы, помимо надгробного камня, были и другие маркеры, как, например, палка или куст, но они бы не сохранились".

Данная находка говорит о том, что четыре с лишним тысячи лет назад древние люди уже придавали большое значение родственным связям. Во время похорон своих родственников или соплеменников они осознанно отмечали места их захоронений крупными камнями. Но имен людей на надгробиях нет. Последние представляют собой лишь неотесанные куски скальной породы.

Обнаруженные останки относятся к эпохам Культуры шнуровой керамики и Культуры колоколовидных кубков. Своими названиями они обязаны форме сосудов, использовавшихся в те периоды.

Находки будут подвергнуты дальнейшему изучению в краеведческом музее. Радиоуглеродный анализ и анатомические исследования помогут, например, установить точный возраст, а анализ изотопов и ДНК позволит определить происхождение образцов. Таким образом представляется возможным восстановить историю поселений и образ жизни людей, проживавших на территории Центральной Германии.