Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые РФ и Южной Кореи будут вместе изучать найденную при раскопках в ЯНАО мумию

Наука
14 июля, 13:19 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 14, июля. /ТАСС

Изучение мумифицированных тканей позволяет узнать о состоянии здоровья населения региона в средневековую эпоху

Поделиться
Материал из 1 страницы

САЛЕХАРД, 14 июля. /ТАСС/. Ученые обнаружили мумифицированные останки ребенка и взрослого человека во время раскопок на территории средневекового некрополя "Зеленый Яр" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Дальнейшие исследования будут проводиться совместно с коллегами из Южной Кореи, сообщили в пятницу в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Мумифицированные останки младенца и взрослого человека обнаружены в ходе комплексных археологических исследований. Уже в ближайшие дни погребальный кокон с ребенком отправят в Институт проблем освоения Севера СО РАН в Тюмень, где сейчас работают партнеры Центра из Сеульского национального университета. Они проведут гистологические, паразитологические анализы и другие исследования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также будет сделана компьютерная томография, которая покажет сохранность останков и наличие в погребальных коконах ритуальных артефактов.

"Мумифицированные останки перекрыты берестой и полотном плотной ткани, о происхождении которой расскажут лабораторные исследования. Тело взрослого человека с головы до ног перекрыто медными пластинами. Останки младенца перекрыты мелкими фрагментами медного котла", - отметил руководитель экспедиции, научный сотрудник Центра Александр Гусев.

По его словам, всего было вскрыто 10 погребений, пять из которых не были разграблены в древности, что для такого памятника, как Зеленый Яр, редкость.

Об археологическом комплексе

Археологический комплекс у поселка Зеленый Яр был обнаружен в 1997 году в ходе работ российско-американской экспедиции по проекту "Живой Ямал". Раскопки начались в 1999 году, за 1999-2002 гг. было вскрыто 35 погребений, в период с 2013-2017 гг. было вскрыто 47 захоронений, из них мумифицированные останки зафиксированы в двух взрослых захоронениях и двух детских.

Специалисты отмечают, что в мумифицированных тканях сохраняются многие микроорганизмы и другие вещества, что позволяет исследовать состояние здоровья населения региона в эпоху средневековья.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
2
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
3
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
4
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама