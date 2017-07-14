Ученые РФ и Южной Кореи будут вместе изучать найденную при раскопках в ЯНАО мумию

САЛЕХАРД, 14 июля. /ТАСС/. Ученые обнаружили мумифицированные останки ребенка и взрослого человека во время раскопок на территории средневекового некрополя "Зеленый Яр" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Дальнейшие исследования будут проводиться совместно с коллегами из Южной Кореи, сообщили в пятницу в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Мумифицированные останки младенца и взрослого человека обнаружены в ходе комплексных археологических исследований. Уже в ближайшие дни погребальный кокон с ребенком отправят в Институт проблем освоения Севера СО РАН в Тюмень, где сейчас работают партнеры Центра из Сеульского национального университета. Они проведут гистологические, паразитологические анализы и другие исследования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также будет сделана компьютерная томография, которая покажет сохранность останков и наличие в погребальных коконах ритуальных артефактов.

"Мумифицированные останки перекрыты берестой и полотном плотной ткани, о происхождении которой расскажут лабораторные исследования. Тело взрослого человека с головы до ног перекрыто медными пластинами. Останки младенца перекрыты мелкими фрагментами медного котла", - отметил руководитель экспедиции, научный сотрудник Центра Александр Гусев.

По его словам, всего было вскрыто 10 погребений, пять из которых не были разграблены в древности, что для такого памятника, как Зеленый Яр, редкость.

Об археологическом комплексе

Археологический комплекс у поселка Зеленый Яр был обнаружен в 1997 году в ходе работ российско-американской экспедиции по проекту "Живой Ямал". Раскопки начались в 1999 году, за 1999-2002 гг. было вскрыто 35 погребений, в период с 2013-2017 гг. было вскрыто 47 захоронений, из них мумифицированные останки зафиксированы в двух взрослых захоронениях и двух детских.

Специалисты отмечают, что в мумифицированных тканях сохраняются многие микроорганизмы и другие вещества, что позволяет исследовать состояние здоровья населения региона в эпоху средневековья.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.