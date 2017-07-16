Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: изучение почв Новой Земли поможет найти опасные организмы в Арктике

Наука
16 июля, 5:36 UTC+3 БАРЕНЦЕВО МОРЕ /Корр. ТАСС, Ирина Скалина

Арктический плавучий университет на судне "Профессор Молчанов" отправился из Архангельска на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Николай Малышев/ТАСС

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 16 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Изучение почв на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа поможет обнаружить возможное существование опасных для человека микроорганизмов в Арктической зоне. К работам по этой теме приступили ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Об этом находящемуся на борту теплохода корреспонденту ТАСС рассказал заведующий отделом географии и эволюции почв института географии РАН Сергей Горячкин.

"Поскольку мы осваиваем Арктику, практическое использование результатов микробиологических исследований очень важно, чтобы понять, как человеку выживать в этих условиях, существуют ли опасные для человека микроорганизмы или не существуют, каково их взаимоотношение с теми же нематодами (круглыми червями - прим. ТАСС). Это важные вопросы, чтобы понять жизнь в холодных условиях", - сказал Горячкин.

Ученый пояснил, что в России нет жарких пустынь, и для нашей страны экстремальные почвы - это почвы регионов с холодным климатом и почвы гор. "Земля Франца-Иосифа и Новая Земля - это в основном камни, там организмам трудно бороться за жизнь. Чтобы понять, как происходит взаимодействие организмов с горной породой в таких экстремальных условиях, мы и отправились в экспедицию. Результатом будут фундаментальные почвенно-географические решения: мы поймем распределение различных типов почв, по крайней мере по нашей стране, что сможет улучшить как почвенные карты, так и классификацию почв", - сказал Горячкин.

Эксперт отметил, что отбор образцов в высокой Арктике достаточно сложен. Температуры в этих широтах не превышают отметки около плюс семи градусов, поэтому пробы будут замораживаться. "Мы отбираем и немедленно кладем их в морозильник. Кроме того, у нас есть термоизолирующие коробки, и надеюсь, что довезем пробы до холодильника в лаборатории", - пояснил он.

Арктический плавучий университет на судне "Профессор Молчанов" 8 июля отправился из Архангельска на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. В составе экспедиции - 58 человек, больше половины из них представляют Болгарию, Швейцарию, Кубу, Нидерланды, Францию и Германию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На вооружение ВМС США поступил новейший эскадренный миноносец John Finn
2
Публика уходит с концертов основателя Pink Floyd из-за критики Трампа
3
СМИ: мэр Нэмуро не смог посетить Южные Курилы из-за ответных мер РФ на санкции Японии
4
Тарпищев: Макарова и Веснина являются лучшей парой в женском теннисе
5
Автомобиль LADA Vesta SW Cross поступит в продажу в октябре-ноябре
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
Темы дня
Реклама