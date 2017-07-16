Эксперт: изучение почв Новой Земли поможет найти опасные организмы в Арктике

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 16 июля. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Изучение почв на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа поможет обнаружить возможное существование опасных для человека микроорганизмов в Арктической зоне. К работам по этой теме приступили ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Об этом находящемуся на борту теплохода корреспонденту ТАСС рассказал заведующий отделом географии и эволюции почв института географии РАН Сергей Горячкин.

"Поскольку мы осваиваем Арктику, практическое использование результатов микробиологических исследований очень важно, чтобы понять, как человеку выживать в этих условиях, существуют ли опасные для человека микроорганизмы или не существуют, каково их взаимоотношение с теми же нематодами (круглыми червями - прим. ТАСС). Это важные вопросы, чтобы понять жизнь в холодных условиях", - сказал Горячкин.

Ученый пояснил, что в России нет жарких пустынь, и для нашей страны экстремальные почвы - это почвы регионов с холодным климатом и почвы гор. "Земля Франца-Иосифа и Новая Земля - это в основном камни, там организмам трудно бороться за жизнь. Чтобы понять, как происходит взаимодействие организмов с горной породой в таких экстремальных условиях, мы и отправились в экспедицию. Результатом будут фундаментальные почвенно-географические решения: мы поймем распределение различных типов почв, по крайней мере по нашей стране, что сможет улучшить как почвенные карты, так и классификацию почв", - сказал Горячкин.

Эксперт отметил, что отбор образцов в высокой Арктике достаточно сложен. Температуры в этих широтах не превышают отметки около плюс семи градусов, поэтому пробы будут замораживаться. "Мы отбираем и немедленно кладем их в морозильник. Кроме того, у нас есть термоизолирующие коробки, и надеюсь, что довезем пробы до холодильника в лаборатории", - пояснил он.

Арктический плавучий университет на судне "Профессор Молчанов" 8 июля отправился из Архангельска на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. В составе экспедиции - 58 человек, больше половины из них представляют Болгарию, Швейцарию, Кубу, Нидерланды, Францию и Германию.