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Ученые РФ и Чехии создали сенсоры для поиска токсичных веществ в сверхнизких концентрациях

Наука
17 июля, 8:53 UTC+3 ТАСС

Технология, по словам исследователей, позволяет проводить анализ за считанные минуты

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ТАСС, 17 июля. Ученые из Томского политеха (ТПУ) и чешского Университета химии и технологии создали новые сенсоры на основе пленок золота для обнаружения веществ в сверхнизких концентрациях, в том числе запрещенных в Европе красителей и тяжелых металлов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ТПУ.

Технология, по словам ученых, позволяет проводить анализ за считанные минуты.

"Ученые создали новые химические сенсоры для спектрометров комбинационного рассеивания, позволяющих с высокой точностью определить количественный и качественный состав вещества и его структуру. Уже получены сенсоры для определения запрещенных в Европе красителей и для обнаружения в воде тяжелых металлов в сверхнизких концентрациях", - отмечается в сообщении.

Сенсоры состоят из пленок золота, поверхность их имеет волнообразную структуру. На поверхность нанесены специальные соединения. "Наши пражские коллеги модифицируют пластины физическими методами, а мы химическими методами наносим на них органические соединения. Эта комбинация связывает молекулы и позволяет обнаруживать следовые концентрации веществ", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки, сотрудника ТПУ Павла Постникова.

Результаты исследования опубликованы в международных журналах Sensors and Actuators B: Chemical и ChemNanoMat.

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