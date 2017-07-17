Ученые РФ и Чехии создали сенсоры для поиска токсичных веществ в сверхнизких концентрациях

В Свердловской области сохранится высокий класс пожарной опасностиНовости Урала 17 июля, 9:28
Гендиректор WADA: РУСАДА идет в правильном направлении к восстановлениюСпорт 17 июля, 9:10
"Шелковый путь" Семена Якубова: как строитель КамАЗа построил "КамАЗ-мастер"Спорт 17 июля, 9:00
Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Шарапова опустилась на 120-е местоСпорт 17 июля, 8:38
Столкновение самолета со стаей птиц стало причиной задержки рейсов "Уральских авиалиний"Новости Урала 17 июля, 8:33
Производители рыбы в РФ переходят на отечественную селекцию, отказываясь от импортаВ стране 17 июля, 8:00
Летающая мощь флота: чем вооружена морская авиация РоссииАрмия и ОПК 17 июля, 8:00
Третьяковская галерея открыла внутренний дворОбщество 17 июля, 7:58
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движенияОбщество 17 июля, 6:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 июля. Ученые из Томского политеха (ТПУ) и чешского Университета химии и технологии создали новые сенсоры на основе пленок золота для обнаружения веществ в сверхнизких концентрациях, в том числе запрещенных в Европе красителей и тяжелых металлов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ТПУ.
Технология, по словам ученых, позволяет проводить анализ за считанные минуты.
"Ученые создали новые химические сенсоры для спектрометров комбинационного рассеивания, позволяющих с высокой точностью определить количественный и качественный состав вещества и его структуру. Уже получены сенсоры для определения запрещенных в Европе красителей и для обнаружения в воде тяжелых металлов в сверхнизких концентрациях", - отмечается в сообщении.
Сенсоры состоят из пленок золота, поверхность их имеет волнообразную структуру. На поверхность нанесены специальные соединения. "Наши пражские коллеги модифицируют пластины физическими методами, а мы химическими методами наносим на них органические соединения. Эта комбинация связывает молекулы и позволяет обнаруживать следовые концентрации веществ", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки, сотрудника ТПУ Павла Постникова.
Результаты исследования опубликованы в международных журналах Sensors and Actuators B: Chemical и ChemNanoMat.